Conto alla rovescia per il ritorno della maratona alpina di Val della Torre

L’appuntamento è fissato per domenica 13 aprile , giorno della quindicesima edizione della Maratona Alpina di Val della Torre, una classica del calendario offroad piemontese e non solo. È una gara amata dal movimento trail, come testimoniato dai numeri delle passate edizioni, ma dall’anno scorso la cerchia di aficionados si è ampliata, grazie al lancio del nuovo percorso da 11 km, pensato per chi non ama le competizioni, ma vuole sentirsi comunque coinvolto in quella che è una vera e propria festa nella natura, magari partecipando insieme ai propri amici a 4 zampe.

La Maratona Alpina è una manifestazione che si ispira ai valori di solidarietà e rispetto per la natura. Il percorso, mai banale e a tratti molto tecnico, offre scorci panoramici unici sulla pianura di Torino. Percorrendo le tracce della civiltà contadina e della recente storia, il tracciato raggiunge il Colle del Lys con il suo Museo della Resistenza, prosegue verso il santuario Madonna Della Bassa e raggiunge la vetta del Monte Musinè, carico di leggende.

I percorsi classici della manifestazione sono la maratona, con i suoi 42 km e un dislivello positivo di 2.600 metri, e la mezza maratona di 22 km, con 1.550 metri di dislivello. Per i meno allenati, come detto, c’è il Trail non competitivo di 11 km, con 350 metri di dislivello. La maratona e la mezza maratona prevedono la partenza alle 8 dal palazzetto dello sport di Val della Torre . La Mezza Maratona Alpina prevede i primi 4,5 km su strada per giungere fino alla chiesa del capoluogo. Qui si abbandona la strada e si prende un sentiero tra boschi e natura selvaggia con bellissimi scorci panoramici su Torino. Il percorso raggiunge l’altezza massima al Colle della Lunella, per poi scendere fino al Col del Lys, luogo di arrivo. È un percorso pensato anche per chi si è da poco accostato al mondo trail; va comunque prestata attenzione per alcuni brevi tratti di pietraia. Il tracciato principale ricalca quello della mezza maratona fino al Col del Lys, da dove inizia la scalata al punto più alto del percorso, il Monte Arpone. Si corre sulla cresta montuosa che divide la Val Casternone, la Valle di Susa e quella di Viù, su di un tracciato impegnativo e adatto ad escursionisti esperti; un percorso che ha appena il 3% di asfalto e che raggiunge una quota massima di 1.601 metri.

Per informazioni si può consultare il sito Internet www.sportinsieme.net