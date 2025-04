Dalle tinte al servizio in orfanotrofio: il viaggio solidale di una coppia pinerolese

Andranno in Benin per dare una mano ai bimbi e alla popolazione tra assistenza e lavoretti manuali.

Fabio Secondo insieme alla moglie Rita Piga, hanno deciso di affrontare una nuova esperienza di viaggio in Africa, a scopo umanitario.

Secondo, attualmente in pensione, ha dedicato gran parte della sua vita al volontariato e allo sport, fa parte da 42 anni dell’associazione Judo Club Pinerolo, e collabora dal 2010 con l’associazione Agoda Giovanni Libanore, che offre attività per i ragazzi disabili.

“Nell’agosto del 2023 mi è stata diagnosticata una malattia cronica degenerativa, da quel momento le mie priorità sono cambiate. La vita non sai mai cosa ti riserva, così abbiamo deciso di intraprendere questo viaggio” racconta.

Il suo desiderio di partire si è concretizzato grazie all’incontro dei genitori di Elisa Zaccagna, fondatrice dell’Ong Anan e operatrice in Benin dal 2020, che gli hanno permesso di conoscere la realtà e di entrarci in contatto.

“Partiremo il 23 aprile e torneremo il 6 maggio” spiega, illustrando le attività che svolgerà una volta arrivato a Pahou, come il supporto nella piccola palestra per i ragazzi disabili, l’aiuto nella scuola e nell'orfanotrofio ma non mancheranno le attività più pratiche, come tinteggiare e collaborare nella costruzione di una nuova struttura.

L’Ong Anan supporta l’istruzione di bambini e ragazzi, garantendo tasse scolastiche e materiale didattico, inoltre sostiene le persone con disabilità all’interno del centro di accoglienza Vidjingni Les Archanges e aiuta il centro accoglienza La maison des Espoirs.

Si occupa anche di supportare un progetto di cooperazione agricola e di realizzare pozzi, in diversi villaggi rurali del nord del Benin, garantendo acqua potabile a migliaia di persone.

“Ho attivato una raccolta fondi tra amici, parenti e conoscenti per sostenere l’Ong” racconta, inoltre tramite il presidente Guido De Stefanis, ha ricevuto dall’associazione Walking Football Pinerolo Luserna, 17 maglie da calcio per bambini, palloni e striscioni, che consegnerà non appena sarà arrivato in Benin.

“Sono nato in Sudafrica, mio fratello è nato in Svezia e i miei genitori erano migranti che hanno vissuto più di trent’anni fuori dall’Italia – rivela –. Quando cresci in un ambito del genere non ti poni confini, sono una persona aperta al cambiamento e sono curiosa di scoprire cosa mi riserverà questo viaggio” conclude.

L’Ong è iscritta al registro nazionale del terzo settore e ha un organismo di sorveglianza che attesta la regolarità delle donazioni, che sono detraibili.

Qualora si volesse sostenere il progetto, si può effettuare una donazione tramite bonifico a: Organizzazione di Volontariato Anan Italia – Iban IT67 Z050 1804 6000 0002 0000 292, inserendo come causale Erogazione liberale – La maison des Espoirs.

Per eventuali informazioni consultare il sito ElisaMissioBenin o la pagina Instagram Ong Anan Benin.