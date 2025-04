Primavera per tutto il weekend, ma da lunedì torna a farci visita l'inverno

Tempo primaverile fino a domenica, ma con il freddo alle porte. E' la situazione destinata a investire Torino nelle prossime ore. Oggi e domani, però, avremo a che fare con giornate soleggiate e temperature in aumento.

Le giornate di venerdì 4 e sabato 5 aprile, infatti, si presenteranno caratterizzate da bel tempo, con cieli sereni o al massimo parzialmente nuvolosi. Le temperature, in particolare sabato, saliranno ulteriormente, raggiungendo valori massimi che potranno superare i 22/23 °C sulle pianure. Le minime, previste tra i 9 e i 10 °C, garantiranno un inizio di giornata mite. I venti saranno generalmente assenti o deboli, con brezza nelle ore più calde.

Domenica 6 aprile

La giornata di domenica inizierà come quella di sabato, con cielo sereno o poco nuvoloso, almeno fino al primo pomeriggio. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata arriverà un aumento della nuvolosità, con la possibilità di deboli rovesci o temporali isolati, in particolare sulle zone alpine occidentali e occasionalmente sulle pianure adiacenti. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve aumento, mentre le massime inizieranno a calare lievemente. In serata, l’ingresso di aria molto fredda da est porterà un brusco abbassamento delle temperature.

I venti, che al mattino saranno deboli o assenti, si faranno più forti dal pomeriggio. Tuttavia, l'intensità calerà rapidamente nella notte.

Lunedì 7 aprile

A partire da lunedì 7 aprile, un’irruzione di aria fredda proveniente dal Polo Nord, in viaggio dalla Russia, porterà un cambiamento radicale nelle condizioni meteorologiche. Non sono previste precipitazioni significative, in quanto le correnti in quota saranno principalmente anticicloniche. Nonostante il sole, le temperature massime di giorno si aggireranno tra i 10 e i 15 °C, ma con una forte escursione termica, che renderà le notti particolarmente fredde.

Le gelate notturne potrebbero compromettere la vegetazione, in particolare sulle pianure, dove si prevede che le temperature scendano sotto lo zero.