Sulle ceneri dell'ex fabbrica Mautino nascerà un nuovo McDonald's

Nascerà un fast food della catena commerciale McDonald's al posto dell'ex fabbrica Mautino di corso Potenza 16 (area Paracchi). I lavori stanno andando avanti da mesi anche se, oggi, chi si affaccia sull'area non vede ancora alcuna traccia di panini, bibite e tutto ciò che può rimandare al colosso americano. Ci vorrà, infatti, ancora del tempo prima di vedere chiuso il cantiere.

Decimo punto vendita

Il McDonald's di corso Potenza sarà il decimo punto vendita della città di Torino. Dopo via Livorno, via Cossa, corso Giulio Cesare, via Monginevro, via Sant'Ottavio, piazza Santa Rita, piazza Castello, Porta Nuova e corso Bolzano.

L'interpellanza

Nel mentre è stata approvata all’unanimità del consiglio di Circoscrizione 4 l’Interpellanza al sindaco avente come oggetto “ Nuovo edificio commerciale a Paracchi, quali opere di urbanizzazione sono previste ? ”. Il documento è stato scritto dal coordinatore all'Ambiente, Lorenzo Ciravegna, e firmato dal vicepresidente, Gianvito Pontrandolfo, e dal coordinatore al Commercio, Stefano Varesio. "Auspichiamo importanti interventi di urbanizzazione e di riqualificazione delle aree limitrofe al polo commerciale - così Ciravegna -. Di sicuro il cantiere avviato a due passi dall'Amedeo di Savoia è una buona notizia per tutto il quartiere che da tempo attendeva novità". Nello specifico il documento interpella il sindaco e l’assessore competente su tre punti: quanti fondi economici sono previsti per le opere di urbanizzazione nell’area , quali opere di urbanizzazione sono previste a beneficio del quartiere Paracchi. E se il progetto prevede un area di sosta per i fruitori dell’area commerciale.