Ad Angrogna si continuano a cantare cori per la scuola

Gli ex alunni continuano a cantare per la scuola di Angrogna. Domani, sabato 5 aprile, alle 21, al tempio valdese di San Lorenzo il coro locale La Draia organizza il tradizionale concerto di raccolta fondi per il plesso scolastico in compagnia del Coro dle Piase di Campiglione Fenile.

“Ci esibiamo per scopi benefici e una volta all’anno per la nostra scuola che alcuni di noi hanno frequentato come alunni, altri come genitori dei piccoli scolari. Altri semplicemente hanno a cuore la struttura perché è una realtà importante per il paese” spiega Omar Giordano per La Draia.

Ad Angrogna c’è sia la scuola dell’infanzia che elementari: “Negli scorsi anni i fondi sono stati utilizzati per acquistare materiale ludico e didattico ed è stata comprata anche una stampante” aggiunge.

I coristi si alterneranno sul palco con i loro repertori di canto popolare e di brani tradizionali degli Alpini ma intoneranno anche almeno un brano all’unisono. L’ingresso è libero e le offerte raccolte verranno consegnate alla scuola.