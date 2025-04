All'Osteria Rabezzana, Dario Lombardo, Andrea Scagliarini, Paolo Franciscone Blues Trio in concerto

All'Osteria Rabezzana, in concerto mercoledì 9 aprile ore 21.30 Lo.Sca.Fra., Dario Lombardo, Andrea Scagliarini, Paolo Franciscone Blues Trio.

Dario Lombardo e Andrea Scagliarini suonano insieme dal 1978: in questi anni hanno approfondito ed affinato la conoscenza dei linguaggi del Blues attraverso le rispettive collaborazioni con molti musicisti statunitensi, primo fra tutti Phil Guy. Hanno insegnato insieme per molti anni, prima al Centro Jazz Torino e poi alla Jazz School Torino, che dal 2012 ne continua l'esperienza. Negli anni, alla comune esperienza didattica si è affiancata quella musicale vera e propria che ha portato alla nascita di un duo che fonde Jazz e Blues in modo personale ed inconsueto.

Il passo successivo è quello che unisce queste due esperienze con uno spettacolo che fonde Delta e musiche urbane seguendo il filo unico del ritmo del blues in cui si potrà ascoltare sia i ruvidi classici del Delta e del Piedmont Blues che le più sofisticate atmosfere Folk Blues e Ragtime affiancate alla rilettura acustica di classici del Blues contemporaneo, della Soul Music e di alcuni dei brani originali di Dario Lombardo scritti per Model T Boogie prima e poi per la Blues Gang, il gruppo da lui guidato dal 1988 di cui è parte anche Andrea Scagliarini.

Musicisti legati quindi a doppio filo alla scena contemporanea del Blues di Chicago, Lombardo e Scagliarini esplorano i terreni ed i suoni da cui il Blues è nato calandoli nella attualità e rivestendoli delle molte sonorità dei ritmi odierni. Per questo motivo, la collaborazione con Paolo Franciscone, batterista e didatta fra i più noti ed attivi nel circuito Jazz e Blues nazionale, diventa indispensabile proprio per approfondire in una dimensione live più ampia la rilettura dei temi classici, dalle radici della musica Afroamericana fino al Blues dei nostri giorni. Un trio, quindi, formato da musicisti legati da una lunga collaborazione e conoscenza reciproca, in grado di soddisfare i palati più esigenti ma anche di avvicinare al Blues coloro i quali si trovassero a conoscere per la prima volta la musica del Diavolo.

Per info: www.osteriarabezzana.it