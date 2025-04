Cirko Vertigo, Jérôme Thomas alla direzione artistica dell’Accademia fondata da Paolo Stratta

Si aprono nuove prospettive per il circo contemporaneo europeo: da ottobre 2025 e per il successivo triennio, Jérôme Thomas, riconosciuto come il padre della giocoleria contemporanea, sarà il direttore artistico del corso di Laurea triennale per Artista di circo contemporaneo dell’Accademia Cirko Vertigo, diretta e fondata da Paolo Stratta, primo e unico percorso di laurea in Italia nel settore. Un passaggio importante, presentato in conferenza stampa a Parigi e che avviene in un momento cruciale per lo sviluppo dell’Accademia, con sede in Piemonte, e del circo contemporaneo in Italia e in Europa.

“Posso dire di aver visto la scuola crescere e di essere cresciuto con lei – spiega Jérôme Thomas -. In pochi anni, Cirko Vertigo ha aumentato notevolmente la propria visibilità e influenza in tutta Europa. Ad esempio, è presente al festival di Auch, uno dei principali festival circensi francesi del momento. Studenti da tutto il mondo si rivolgono a Vertigo perché la formazione offerta è di altissimo livello tecnico e artistico. Oggi la scuola ha istituito un terzo anno di studi, equivalente a un BAC Plus 3 in Francia. Una delle sfide principali sarà quella di migliorare i risultati in termini di integrazione professionale dei nostri studenti nella scena europea delle arti dello spettacolo e del circo contemporaneo”.

Questa collaborazione artistica porterà anche a un’altra importante novità: Thomas ha infatti deciso di donare all’Accademia una struttura storica di sua proprietà, il Cirque Lili, sede di creazione dell’omonimo spettacolo da lui diretto. Si tratta di uno chapiteau di oltre 16 metri di diametro in grado di ospitare fino a 200 persone al suo interno e che sarà sede non solo di spettacoli di circo contemporaneo, ma anche di creazione e studio per gli studenti di Cirko Vertigo. Oltre allo chapiteau, saranno donati da Thomas anche abiti di scena indossati dagli artisti nei suoi spettacoli più iconici. Il nuovo chapiteau sarà ospitato all’interno del Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, alle porte di Torino, sede storica dell’Accademia. Dal 2027 l’Accademia amplierà la sua offerta formativa con una nuova sede a Mondovì, in provincia di Cuneo che, con la ristrutturazione dell’ex caserma Galliano, sarà sede della laurea magistrale.

“L’arrivo dello chapiteau porta con sé una nuova gioia, un rilancio di cui si sente il bisogno soprattutto a Grugliasco, che sta diventando sempre più il Polo universitario innovativo dell’area metropolitana torinese. In attesa di cogliere in maniera ancora più strutturale questa opportunità, con una casa permanente sul modello di quanto accade nelle altre città del mondo che hanno un’università di circo (siamo infatti tra i pochi che possono vantarsi di tale titolo!), uno spazio di incontro e di produzione serviva davvero! Siamo felici e orgogliosi!”, le parole del presidente di Cirko Vertigo, Paolo Verri.

“Siamo profondamente grati per questa straordinaria opportunità, che nasce e si consolida grazie a un rapporto ultradecennale con il maestro Jérôme Thomas, fondatore della giocoleria contemporanea e figura imprescindibile nella scrittura contemporanea multidisciplinare – afferma Paolo Stratta fondatore di Cirko Vertigo -. Sarà un privilegio unico per i futuri artisti diplomati dell’Accademia di Fondazione Cirko Vertigo poter sperimentare, investigare e ricercare all’interno di un luogo simbolo della creazione contemporanea come il Cirque Lili, guidati dallo sguardo sapiente e autorevole del maestro Thomas”.

Riconoscenza e soddisfazione trapelano anche dalle parole delle istituzioni locali – Regione Piemonte e le città di Torino, Grugliasco e Mondovì, che sono stati e saranno la casa su cui l’Accademia continuerà a crescere e a svilupparsi.

“La cultura in Piemonte è viva, capace di aprire orizzonti internazionali ed è in buona salute – ha sottolineato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio –. Crescono le scuole, i progetti, i talenti. Oggi raccogliamo i frutti di un impegno crescente e continuiamo a guardare avanti. Il Piemonte ha le carte in regola per guidare questo futuro. L’Accademia diretta da Stratta è testimone di questo primato, reso possibile grazie al sostegno delle istituzioni e degli enti che hanno creduto nella cultura e nello sviluppo di un settore, quello del circo contemporaneo, che ha molte potenzialità, soprattutto per i giovani. Il prossimo passo sarà l’apertura di una nuova sede a Mondovì, nella rinnovata ex caserma Galliano, che ospiterà il primo corso di laurea magistrale nel settore”.

“Il Piemonte si conferma pioniere nel panorama della formazione artistica e culturale - ha aggiunto l’assessore regionale alla Cultura, Marina Chiarelli -. L’Accademia Cirko Vertigo compie infatti un ulteriore passo avanti con l’arrivo di Jérôme Thomas che è uno dei massimi innovatori del circo contemporaneo europeo. Cirko Vertigo è il primo e unico percorso universitario in Italia per Artista di circo contemporaneo ed è nato proprio in Piemonte, che da anni lavora per consolidare la sua visione internazionale grazie a una rete di collaborazioni che include festival prestigiosi come quello di Auch”.

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, dichiara: “Torino e il nostro territorio hanno una lunga tradizione di eccellenza nel campo delle arti performative e della formazione culturale, e il percorso intrapreso dall’Accademia Cirko Vertigo ne è una delle espressioni più luminose. L’arrivo di un artista del calibro di Jérôme Thomas, figura fondamentale del circo contemporaneo, segna un ulteriore passo avanti nella crescita e nel riconoscimento internazionale di questa istituzione. Il legame tra Torino e il circo si rafforza ancora, proiettandoci in una dimensione europea e consolidando il nostro territorio come centro di innovazione e creatività. Siamo davvero orgogliosi di una realtà come quella di Cirko Vertigo, progetto in costante crescita che non solo valorizza i giovani talenti, ma contribuisce a rendere la nostra città e la nostra Regione punti di riferimento per la formazione artistica a livello globale”.

“Da oltre vent'anni si sono moltiplicati gli artisti che a Grugliasco hanno attirato l’attenzione su di sé con esibizioni di circo contemporaneo, entusiasmando un pubblico sempre più numeroso – sono le parole del sindaco di Grugliasco, Emanuele Gaito -. Grugliasco è stata precursore in Italia per la diffusione delle arti circensi e l'eccellente figura di Jérôme Thomas, nuovo direttore artistico del corso di Laurea triennale per Artista di circo contemporaneo dell’Accademia Cirko Vertigo, diretta e fondata da Paolo Stratta, non ci può che rendere felici. Il primo e unico percorso di laurea in Italia nel settore rappresenta un passaggio importante del circo contemporaneo in Italia e in Europa e con Thomas, ne siamo sicuri, non potrà che crescere e acquisire maggiore valore sulla scena internazionale”.

Plauso arriva anche a livello internazionale da Isabel Joly, direttrice della FEDEC – International Network for professional circus education: “In un mondo in continua evoluzione, la formazione nelle arti circensi trascende i confini e unisce le culture. Offre agli artisti di domani non solo le competenze tecniche, ma anche la creatività, la resilienza e lo spirito collaborativo per prosperare sul palcoscenico e nella vita. Insieme, stiamo costruendo una rete internazionale che celebra la diversità e l’innovazione, ispirando le future generazioni affinché possano sognare, creare ed eccellere. La FEDEC accoglie con favore la nomina di Jérôme Thomas a direttore artistico di Cirko Vertigo. La sua visione innovativa e la sua esperienza eclettica aggiungeranno una nuova dimensione alla scuola. Grazie a questa collaborazione, nuovi orizzonti artistici pervaderanno l'intero settore”.

“Mi congratulo con il Direttore Generale Paolo Stratta per il prestigioso traguardo raggiunto dalla Fondazione Cirko Vertigo. L’importante lascito morale e materiale che Jérôme Thomas — tra i più grandi artisti francesi del circo contemporaneo — ha voluto affidare alla Fondazione, rappresenta un riconoscimento straordinario – sono le parole di Antonio Calbi, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi -. Un atto che arricchisce non solo il patrimonio della Fondazione, ma anche i suoi percorsi formativi universitari, grazie a nuovi luoghi simbolici di creazione artistica e alla presenza autorevole dello stesso Thomas, che da ottobre 2025 ne assumerà la direzione artistica. Un passo decisivo per un progetto che oggi ambisce con credibilità a promuovere la prima e unica laurea magistrale in Italia dedicata al circo contemporaneo, con un solo equivalente a livello europeo presso l’Università di Stoccolma”.

