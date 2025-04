Simone Panetti annuncia il suo primo tour: la tappa torinese all'Hiroshima Mon Amour

Simone Panetti, il creator e streamer annuncia le date del suo primo tour, prodotto da Vivo Concerti, che farà tappa in 4 città italiane. A Torino sarà in concerto mercoledì 7 maggio all'Hiroshima Mon Amour.

Simone Panetti, nato a Roma il 5 dicembre 1995, è un creator, streamer e artista che si è affermato come una delle figure più creative, eccentriche e controverse del panorama digitale italiano. Inizia la sua carriera nel 2019, creando contenuti su Instagram e avviando lo streaming su Twitch, dove riesce rapidamente a costruire una fan base solida e fedele.

Nel 2020, uno dei suoi format prende vita come progetto musicale, il Twitchtape, in cui Simone scrive tre tracce che raggiungono i primi tre posti nella classifica mondiale di SoundCloud in meno di 12 ore. Questo successo lo porta a firmare con l’etichetta Thamsanqa e a lanciare il suo primo album “Profondo Rosa”, trascinato dal singolo “Su di te”, che ad oggi ha raggiunto oltre 17 milioni di ascolti su Spotify. Nel 2023, pubblica il suo secondo album “Titolo provvisorio”, un lavoro che segna una nuova fase nella sua carriera musicale. Grazie al suo mix unico di creatività, versatilità e capacità di sperimentare, Simone Panetti si sta affermando tra gli artisti più innovativi nel panorama musicale digitale.