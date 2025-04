Ribaltone alla 5, Zuppardo attacca Crescimanno: "Da chi pulpito arriva la predica"

Roberto Zuppardo, consigliere di minoranza, torna sulla vicenda che ha portato al ribaltone alla guida della Circoscrizione 5: "Capisco la frustrazione del Presidente Crescimanno dettata dal fatto di non avere più la maggioranza. Non voglio polemizzare ulteriormente, a differenza sua. Tuttavia mi preme chiarire che non accetto da lui lezioni sui valori istituzionali che devono guidare l’azione da un consigliere".

"Il pulpito da cui proviene la predica non è il migliore: anche se non c’è obbligo, partecipare a 12 commissioni su 230 non pone il presidente nelle condizioni di dare patenti di valori istituzionali - rincara la dose Zuppardo nei confronti di Enrico Crescimanno - Se non altro sul piano della decenza. Parlando di progetti poi, fin da inizio mandato ho portato più volte diverse proposte di progetto, mai state prese in considerazione da lui stesso. Ero sempre messo in ombra, su ogni cosa volessi proporre. Motivo per cui, passa la motivazione poi di concretizzare in seguito".

"Avesse cercato dialogo costruttivo con tutti i componenti della maggioranza anziché fare come ha fatto, a quest'ora si sarebbe parlato di altro", ha concluso l'esponente della minoranza nella Circoscrizione 5.