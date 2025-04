"Inclusione a tappe": l'iniziativa per le famiglie con bambini con disabilità

"Nuovi contesti - Inclusione a tappe" è un progetto dedicato a famiglie con figlie e figli con disabilità tra 0 e 18 anni, che vivono nelle Circoscrizioni 2, 6 e 8 della Città di Torino. L'iniziativa si propone di migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei territori, coinvolgendo i/le giovani destinatari/ie e le loro famiglie in percorsi sperimentali di trasformazione concreta di contesti - luoghi aggregativi, educativi, spazi pubblici - così da renderli più accoglienti e conformi alle esigenze di tutta la cittadinanza.

Il progetto è coordinato dalla Cooperativa Animazione Valdocco ed è realizzato da 21 partner tra cui Enti Pubblici (il Comune di Torino e l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino), Enti formativi (Università di Torino e Dipartimento di Architettura e Design-Politecnico di Torino, oltre all'Ufficio Scolastico Regionale del MIUR e all'Istituto Comprensivo G. Cena) e 13 Enti del Terzo Settore (oltre al Forum del Terzo Settore).

Domenica 6 aprile, a partire dalle 11, nell'area pedonale di corso Marconi sarà possibile conoscere l'iniziativa attraverso laboratori manuali e artistici, aree relax e lettura, il Ludobus con giochi per bambine e bambini, chiacchiere e suggerimenti su inclusione, educazione e diritti. Alle 16, inoltre, sarà messo in scena lo spettacolo teatrale "Supergiovanni", tratto dall'omonimo libro per ragazze e ragazzi di Yel Fabio Bosco, interpretato dagli attori e dalle attrici di PoEM (PotenzialiEvocatiMultimediali), con adattamento e regia di Roberto Tarasco.

Per conoscere i progetti destinati alle persone con disabilità tra 0 e 18 anni e alle loro famiglie, è possibile contattare i referenti territoriali di "Nuovi contesti - Inclusione a tappe".