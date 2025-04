Sgomberi, disagio sociale e responsabilità: "Servono risposte, non propaganda"

Ieri in corso Agnelli sono stati sgomberati alcuni alloggi Atc occupati abusivamente. Un’operazione che, grazie al lavoro dell’amministrazione comunale, ha garantito che gli occupanti fossero riallocati con il loro consenso presso i servizi sociali del Comune. "Un ringraziamento va alla polizia Municipale e agli operatori dei servizi sociali, che in queste situazioni operano con professionalità e attenzione, lavorando per evitare scontri e trovare soluzioni dignitose per chi è in difficoltà - così Federico Raia, segretario Gd Torino, e Paula Voerzio, vicesegretaria e coordinatrice Gd Torino Sud -. Ma il problema non si esaurisce qui. Atc deve rispondere delle sue inadempienze: le segnalazioni sulle pessime condizioni delle case popolari sono costanti, e chi vive regolarmente in questi alloggi è costretto a farlo in situazioni difficili, tra manutenzione carente e spazi degradati. Noi Giovani Democratici di Torino lo denunciamo da mesi, lavorando fianco a fianco con i cittadini delle case Atc per chiedere soluzioni concrete".

Uno degli immobili sgomberati è di competenza della Circoscrizione 2 e il segretario e la vicesegretaria dei Gd Torino "vogliono proporre un bando di concessione costruito con gli abitanti delle case Atc con i circoli territoriali e con le associazioni del territorio per trasformare questo spazio in un progetto utile al quartiere".