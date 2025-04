Scuole in cantiere, visita al nuovo polo per l'Infanzia di San Salvario

Proseguono i lavori al Polo per l'infanzia 0-6 in via Pietro Giuria 43, a San Salvario. Per avvicinare la cittadinanza ai progetti di edilizia scolastica, l'assessorato all'Istruzione, con il supporto di Urban Lab, ha organizzato una serie di visite guidate ai cantieri. Il tour in via Pietro Giuria si svolgerà domani, sabato 5 aprile, in tre fasce orarie differenti: 10:00, 11:30, 14:00.

La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria su eventbrite. Di seguito il link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-scuole-in-cantiere-via-verolengo-29-1269103295119

Che cos'è?

Si tratta di un nuovo edificio scolastico, atteso da anni, dedicato all’educazione e all’istruzione delle bambine e dei bambini da 0 a 6 anni. Il nuovo polo servirà, inoltre da presidio, per il territorio, con spazi aperti alla collettività anche in orari extra scolastici.

Per anni, il vecchio asilo di via Pietro Giuria è stato un rifugio per spacciatori, disperati e criminali, rappresentando un vero e proprio simbolo del degrado nel quartiere San Salvario. Il costante andirivieni di individui sospetti, giorno e notte, ha lasciato una cicatrice profonda nell'area. Tuttavia, da qualche tempo, il futuro dell'area Parri si prospetta decisamente più luminoso.