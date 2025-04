Questa sera alle 21 non perdete “TIME OUT”; Ospite coach Michele Parusso e spazio allo speciale “La voce dei Tifosi”

Questa sera alle 21 ritorna “TIME OUT”, il format sul volley femminile di serie A1 e A2 del gruppo editoriale More News. Una puntata speciale, quella di questa sera, visto che il programma condotto dal giornalista Matteo La Viola dedicherà gran parte dello spazio ai tifosi. A cominciare dagli ospiti in studio, che per l’occasione saranno Fabio Bruno dei Crazy Cats Biancorossi, uno dei due gruppi di supporters della Honda Olivero Cuneo e Massimo Gazzera, storico tifoso della Bam Mondovì. E poi ancora voce ai Pinerolo Boys, i tifosi della Wash4green Pinerolo, agli ADF (Amici delle Farfalle) della Uyba Busto Arsizio e ai Coccobrilli Ultras Futura della Futura Giovani Busto Arsizio. La 23^ e penultima puntata stagionale vedrà anche in collegamento l’allenatore della Itas Trentino Michele Parusso, ex giocatore di Cuneo e Mondovì, fresco di qualificazione ai Play-Off promozione di serie A2. Nel corso della puntata, infine, andranno in onda le interviste raccolte in settimana con protagonisti Benedetta Sartori (Uyba B.A.), Sofia Rebora (Futura B.A.), Agata Tellone (Trasporti Bressan Offanengo) e Claudio Basso (BAM Mondovì). Ricordiamo che Time Out va in onda tutti i venerdì sera (ore 21) sulla home-page di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, Ilbustese.it, Lavocedialba.it, Torinoggi.it. e sulle rispettive pagine Facebook e anche sul canale Youtube di Targatocn.