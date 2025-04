Manutenzione notturna alla galleria Cesana, chiusura temporanea da lunedì

Anas ha programmato la manutenzione degli impianti e dei sistemi tecnologici di galleria Cesana, nell’ambito dell’omonimo territorio comunale lungo la strada statale 24 “del Monginevro”. Le attività sono state pianificate in orario notturno al fine di contenere i disagi per la circolazione in transito.

Per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza, la galleria sarà chiusa al traffico nella fascia oraria notturna 21 - 6 da lunedì 7 fino a venerdì 11 aprile.

Durante la chiusura i veicoli con peso inferiore a 26 tonnellate saranno deviati sulla vicina ex statale 24. I mezzi con peso superiore alle 26 tonnellate potranno raggiungere la Francia percorrendo la A32 con proseguimento al Traforo del Frejus.

