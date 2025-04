Domani arte e bancarelle colorano Castagnole Piemonte

La primavera è ormai sbocciata e il comune di Castagnole, per celebrarla al meglio, si prepara ad accogliere la nona edizione della ‘Fiera di Primavera’. Domani, domenica 6 aprile, il centro si trasformerà in un vivace palcoscenico di cultura, arte e tradizione, grazie all’evento organizzato dall’amministrazione comunale con il supporto delle associazioni locali, di artisti e commercianti.

Tra gli eventi principali, il concorso di pittura a premi ‘PrimaVerArte 2025’, in collaborazione con l’associazione Sezione Aurea, che vedrà gli artisti all’opera tra le strade e i luoghi storici. All’interno del Municipio, in via Roma 2, sarà allestita la mostra ‘Dedicato a noi... Donne creative’, curata da Roberta Peiretti, con opere di pittura, ceramica, sartoria, ricamo e altre forme d’arte dedicate alla creatività femminile.

Non mancheranno le iniziative pet-friendly: l’evento ‘Amici a 4 zampe’ proporrà dimostrazioni, incontri e attività dedicate agli animali da compagnia.

Durante tutta la giornata, le vie del centro saranno animate da stand di artigianato, prodotti locali e hobbisti.