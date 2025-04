Bricherasio stanzia i soldi per sistemare via Cesani Granero, strada San Giovanni e la Gioietta

Cesani Granero, strada vecchia di San Giovanni e Gioetta. Questi sono i tre punti dove il Comune di Bricherasio punta ad intervenire entro la fine dell’anno per migliorare l’assetto idrogeologico. Le risorse necessarie per farlo – 75.000 euro – sono state inserite in nel bilancio di previsione finanziario 2025-2027 con una variazione approvata durante il consiglio comunale di giovedì 27 marzo. “Si tratta di opere finanziate con i fondi dei Piani di manutenzione ordinaria assegnati dall’Unione montana del Pinerolese e che risolverebbero problemi che si ripresentano spesso” spiega il sindaco Simone Ballari. Nella strada collinare Cesani Granero alcuni anni fa c’è stato uno smottamento: “Lì realizzeremo una piccola scogliera per proteggere la via”. In strada vecchia di San Giovanni, invece, all’altezza di località Roncaglia, l’acqua piovana fatica a defluire: “Verrà potenziato il sistema dei raccolta delle acque probabilmente con una serie di griglie attraverso cui può defluire”. In località Gioietta, infine, a creare problemi è il rio Chiamogna: “Si tratterà di ripulire l’alveo e di costruire un piccolo argine sulla sponda destra per evitare esondazioni”.