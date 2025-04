Nozze d'oro: momento di festa al Conservatorio Verdi per oltre 300 coppie [FOTO]

Il conservatorio Giuseppe Verdi di via Mazzini ha accolto oltre 300 coppie che hanno festeggiato le nozze d’oro. Sono gli sposi del 1974 che con i loro familiari, hanno preso posto in sala e ritirato una pergamena ricordo.

Presente anche il sindaco Stefano Lo Russo: "Era una Torino diversa quella che avete visto voi in quegli anni - ha commentato il primo cittadino -. Siete un esempio per le giovani generazioni, per i vostri figli e i vostri nipoti. Cinquant'anni sono davvero una grande sfida, il regalo più bello che possiate fare è di apprezzarla. Grazie per quello che avete fatto per Torino, si è costruita attraverso la vostra presenza, la vostra fatica e il vostro lavoro. Magari questa città non vi ha accolto proprio benissimo, ma siete rimasti. Una città è fatta da chi la vive".