Bari, De Franchi (Regione Puglia): "Tanta gente torna verso Sud per lavoro"

(Adnkronos) - “Nella nostra narrazione tradizionale si emigra verso il Nord. C’è tanta gente che adesso invece compie il percorso inverso tornando verso il Sud scegliendo di portarsi il mare Adriatico sulla sinistra”. Ad affermarlo è Rocco De Franchi, Direttore della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, nel corso dell’evento "Abcd - A Bari Capitale Digitale', l’evento in cui studenti, professori, professionisti e imprenditori di tutta l‘Italia digitale si incontrano per confrontarsi su nuovi modi di lavorare ed essere parte della rinascita del Sud. La Regione Puglia è stata protagonista con la promozione della strategia #mareAsinistra, ispirata proprio all’idea del ritorno lungo la dorsale adriatica. Una serie di azioni messe in campo grazie alle opportunità offerte dal Programma Regionale Puglia Fesr Fse+ 21/27, un tema fondamentale per lo sviluppo del territorio che si integra perfettamente con gli argomenti dell’evento.

#mareAsinistra è la strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti che, rientrando o restando, scelgono la Puglia per innovare, lavorare e costruire il proprio futuro, trasformandola in un ecosistema fertile per la crescita personale e professionale. Prosegue De Franchi “Il Pil della Puglia 2024 cresce del 5,8%, quello dell’Italia del 2,6% e quello della Lombardia del 2,4%. Siamo ben oltre il doppio. Significa che abbiamo fatto qualcosa di importante. Siamo ancora tra il non più e il non ancora. Dobbiamo fare modo che questa crescita non sia solo frutto della contingenza e del momento d’oro del turismo ma qualcosa di continuo. Lo facciamo mettendo insieme la formazione, il lavoro di qualità e le tante energie non soltanto pugliesi”.

