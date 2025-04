Pellegrini (Regione Puglia): “La nostra regione garantisce opportunità per i talenti”

(Adnkronos) - “Vogliamo valorizzare i nostri talenti e far sapere che per loro la Puglia garantisce un’opportunità”. Sono le parole di Silvia Pellegrini, direttore del Dipartimento lavoro, istruzione e formazione della Regione Puglia, intervenuta nel corso dell’evento "Abcd - A Bari Capitale Digitale", dove sono stati mostrati alcuni dei risultati della strategia regionale #mareasinistra.

“La nostra idea nasce dall’intento di contrastare quella che è la trasformazione demografica e la crisi dell’invecchiamento della popolazione nel Mezzogiorno – spiega la dirigente regionale – i nati in culla che si riducono, l’assottigliamento dei giovani e l’espatrio dei laureati senza una compensazione dei rientri, costituiscono il quadro di contesto che ha spinto la Regione a mettere in piedi questa cornice, all’interno della quale si punta ad evitare la rarefazione delle risorse umane. La valorizzazione dei nostri talenti passa anche attraverso azioni come Pass Laureati - prosegue - una misura a sostegno delle borse di studio per l’alta formazione specialistica. Oppure con quelle del diritto allo studio. O ancora con misure che puntino sull’orientamento. Ci sono anche interventi a sostegno delle fragilità, penso alla cassa integrazione guadagni a zero ore, o a favore della formazione, ma anche programmi come Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori) o Garanzia Giovani che permettono la riqualificazione con il reskilling o l’upskilling a favore dei giovani. L’offerta è veramente ampia e si potenzierà sempre di più. In questo contesto l’evento ‘A Bari Capitale Digitale’ diventa un grande momento di connessione, di inclusione e di rete per combattere e contrastare la dispersione scolastica, ma anche le diseguaglianze – continua Silvia Pellegrini - vogliamo fare in modo che ci sia un continuo processo di apprendimento e di acquisizione di conoscenze e competenze. Il nostro obiettivo è che i nostri giovani imparino il saper fare ma anche e soprattutto il saper essere, che li connoterà come cittadini con grande visione del futuro”, conclude Pellegrini .

“Iniziativa editoriale cofinanziata dall'Unione Europea per la Regione Puglia con le risorse del PR Puglia FESR - FSE+ 2021-2027”