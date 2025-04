La Torino ovale sogna in grande, prima convocazione in Nazionale giovanile per Sam Palmero: sfiderà Scozia e Galles

Treviso, Paese, Verona, oppure Milano, Firenze, Roma. E ancora Piacenza, Emilia. Sono uscite le convocazioni per la tournée che la Nazionale italiana di rugby under19 affronterà tra Galles e Scozia fino al 14 aprile. Ma se scorrendo i 28 nominativi si ritrovano tutte le patrie d'elezione della palla ovale italiana, spicca una grande novità che riempie d'orgoglio Torino (e in particolare la sua cintura Ovest): tra i ragazzi del 2006 chiamati a vestire la maglia azzurra c'è anche Samuele Palmero, per tutti semplicemente "Sam", nato e cresciuto tra le fila del Collegno Rugby.



Per lui, che ha iniziato a rincorrere la palla ovale (e a schivare i placcaggi degli avversari) in maglia arancione, è arrivata la chiamata dopo una lunga trafila che gli aveva comunque già permesso di mettere in mostra doti non comuni. Insieme a lui, anche se adesso milita sotto le insegne del Cus Milano, anche Antonio Reina, cresciuto invece nel San Mauro.



Gli azzurrini (il diminutivo è puramente legato alla carta d'identità, non alla stazza) si sono ritrovati lo scorso 3 aprile per qualche giorno di allenamento presso le strutture del Calvisano. Sono partiti nella giornata di oggi alla volta di Edimburgo, mentre dopodomani affronteranno i pari età della Scozia. Domenica 13 aprile, invece, sarà la giornata della sfida con il Galles Under 19, quindi il rientro a casa.