La Volleyball Week di Special Olympics protagonista a Pinerolo [FOTO]

L’Union Volley Pinerolo è stata tra le prime società ad attivare un progetto stabile di pallavolo unificata e nel fine settimana ha ospitato due giorni di Volleyball Week, iniziativa promossa da Special Olympics Italia. Il Palazzetto dello sport ha ospitato due giorni di pallavolo e inclusione con al sabato un torneo tra quattro squadre unificate (composte da giocatori con disabilità intellettiva e giocatori senza): la formazione pinerolese dell’Union Volley si è imposta sui No Limits di Lodi e sulle squadre di Cuneo e Torino.

Ieri mattina, invece, è stata dedicata alla attività di Skills, ovvero prove tecniche individuali su battuta, palleggio e controllo palla. Anche in questi campi gli atleti pinerolesi, alla loro prima esperienza, si sono distinti con due primi posti e un secondo: 1° posto per Gabriele Montagna e Veronica Tonda, 2° posto per Alessandra Greco e Raffaella Chiaretta e 1° posto per Sebastian Dobrin e Marco Ferrato.