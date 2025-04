Da addetto stampa del Comune di Nichelino a scrittore di successo: Antonio Infuso finalista del premio EquiLibri

La terza avventura del commissario Vega potrebbe diventare quella più premiata, oltre che quella più fortunata. Il poliziotto fuori dagli schemi nato dalla penna di Antonio Infuso , ex capo ufficio stampa del Comune di Nichelino , che ha portato nuova linfa nel noir italiano, ha ottenuto un risultato prestigioso.

Dopo il buon successo de “Indagine di sola andata” (2015) e “Suicidi al sorgere del sole” (2018), “La notte delle anime innocenti” è stata infatti selezionata tra i finalisti del concorso nazionale "EquiLibri", organizzato dall'associazione culturale romana Piazza Navona, nella sezione gialli/noir.

La sera del 24 maggio resi noti i vincitori

"Non so ancora quale dei premi vincerà... ma va bene così", ha detto Infuso. Lo si saprà il prossimo 24 maggio, nei giardini del Torrione di Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano. Tutta Nichelino fa sicuramente il tifo per lui.