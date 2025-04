Vela e golf, grande attesa per il la XIX edizione del Trofeo Gianni Cozzi

Ritorna anche quest’anno il Trofeo Gianni Cozzi, nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 aprile, che si compone del torneo di Golf presso la struttura del Castellaro Golf Club e delle regate Vele d’altura.

Per la parte velistica, il Trofeo Gianni Cozzi si articola in due prove ed è organizzato dallo Yacht Club Sanremo. Il primo giorno avrà come percorso Sanremo – San Lorenzo – Marina degli Aregai. Dalle 19:30 cena accompagnata da musica d’intrattenimento presso l’Hotel Riviera dei Fiori di San Lorenzo al Mare. La domenica si parte da Marina degli Aregai, boa di San Lorenzo, boa di Capo dell’Arma e arrivo a Marina degli Aregai. Al termine della regata cerimonia di premiazione sulla terrazza dell’Aregai Marina Hotel & Residence.

Altre informazioni, modulo iscrizione e bando su

https://www.yachtclubsanremo.it

Per il Golf Club il programma prevede che la gara di tabellone, che da sempre attrae non solo gli appassionati locali ma anche partecipanti dalla vicina Costa Azzurra, si svolgerà sabato 12 aprile sulla distanza delle 18 buche con formula individuale medal per la 1ª categoria e stableford per 2ª e 3ª.

Verranno premiati, sempre nella suggestiva cornice dell’Aregai Marina Hotel & Residence, i primi due giocatori di categoria, il primo lordo, la prima lady e il primo senior. Gara di tabellone significa che i nomi dei migliori di ogni categoria saranno riportati sui tabelloni in legno della club house, per una visibilità del numero di edizioni di questa importante manifestazione, nonché dei vincitori.

Per prenotazioni e informazioni: 0184-482641 golfclub@castellarogolf.it