“Cuori Olimpici”, in 10 mila alla Wizz Air Milano Marathon

MILANO (ITALPRESS) - Milano ha vissuto domenica 6 aprile la sua 23esima Wizz Air Milano Marathon con la partecipazione di oltre 10.000 corridori. Un'atmosfera festosa ha accolto i partecipanti alla maratona meneghina che ha visto vincitore assoluto Leonard Langat dal Kenya e prima fra le donne l'etiope Shure Demise Ware. La Wizz Air Milano Marathon, organizzata da RCS Sport & Events e RCS Active Team ha rappresentato la terza tappa del progetto voluto da Regione Lombardia "Il Cuore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026".Dopo Brescia e Pavia, anche Milano è stata coinvolta nella staffetta delle 12 Province che via via festeggeranno le Olimpiadi 2026. "Cuori Olimpici è un progetto al quale Regione Lombardia tiene molto per riuscire a portare in ognuna delle Province l'orgoglio olimpico, un filo che fino all'avvio dei Giochi collegherà idealmente le piazze principali della regione."Cuori Olimpici conta in totale 12 tappe, quella di Milano è una tappa importante - ha detto all'Italpress Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia -, anche per il numero di partecipanti e per la grande presenza internazionale degli atleti. Una bellissima vetrina per Milano e per tutto il territorio lombardo così come lo sono state precedentemente Brescia e Pavia. I grandi eventi sono un'opportunità per raccontare il territorio, le sue eccellenze anche gastronomiche. Cuori Olimpici è un racconto a 360 gradi della Lombardia, con la volontà di fare conoscere non solo i siti UNESCO ma anche le altre meraviglie che le nostre Province racchiudono".Il percorso cittadino ad anello della Wizz Air Milano Marathon è famoso per la sua velocità e scorrevolezza: "Un grande momento di sport e di gioia - ha detto all'Italpress Urbano Cairo, presidente di RCS MediaGroup -. Ho visto veramente tantissima gente che è venuta a vedere la partenza e l'arrivo, quindi un momento anche di partecipazione collettiva. La maratona di Milano, cui partecipano atleti da tutto il Mondo è anche un momento di visibilità internazionale per la città".L'assessore Mazzali ha espresso particolare soddisfazione anche per la Family Run che si è corsa sabato 5 aprile. Hanno partecipato le famiglie che si sono messe alla prova su un percorso di corsa-camminata di 3 Km: "Un'atmosfera incredibile, vedere quelle migliaia di bambini con le loro famiglie - ha commentato l'assessore - è stato un momento decisamente emozionante, un momento di grande comunità. Ancora una volta lo sport è il grande evento che riunisce e aggrega una comunità nel nome di una grande passione. E' stato emozionante anche vederli indossare il loro cappellino Cuori Olimpici".Ben 16 mila i runner che si sono alternati nelle quattro frazioni in cui è stato diviso il percorso della staffetta solidale della UniCredit Relay Marathon. Quest'anno l'obiettivo è di raccogliere 2 milioni di euro di donazioni sulla piattaforma di Rete del Dono, che andranno a sostenere i progetti solidali.Anche alla tappa milanese del progetto Cuori Olimpici ha partecipato come partner Avis Regione Lombardia, con lo scopo di sensibilizzare i cittadini su un gesto salvavita come la donazione del sangue. Prossimo appuntamento per "Il Cuore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026" è prevista il 9, 10 e 11 maggio a Lodi per i XIX "Laus open games", regionali e interregionali Special Olympics di atletica leggera, triathlon, badminton, beach volley, ginnastica artistica e ritmica per atleti con disabilità intellettiva.- Foto f03/Italpress -(ITALPRESS).