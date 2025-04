Al Balon, apre il ristorante sociale Jigeenyi: uno spazio per le cucine africane e l'empowerment femminile

Rinasce, tra le vie del Balon di Torino, lo spazio di via Borgo 3/o: era in disuso dal 2020 e unisce l'ex locale della Gelateria Popolare e due magazzini adiacenti. Qui apre una nuova casa sociale e comunitaria: si tratta del bar e ristorante sociale Jigeenyi, gestito dall’Associazione Renken. Per l'inaugurazione, da venerdì 11 a domenica 13 aprile è in programma un weekend di iniziative.

Un nuovo spazio interculturale a Torino

Jigeenyi significa “donne” in lingua Wolof, parlata in Senegal, Gambia e Mauritania: è uno spazio interculturale, con bar, ristorante e sede sociale, che ha l'obiettivo di dare spazio alle cucine africane e all’empowerment delle donne attraverso percorsi culturali, formativi e lavorativi.

Jigeenyi si inserisce, tra le vie del Balon, nel cuore pulsante di Borgo Dora: ospiterà festival, laboratori, workshop, concerti, dj set, ma anche presentazioni di libri, incontri culturali, proiezioni e attività per i bambini. La curiosità? Sono previsti anche corsi di cucina africana amatoriali e percorsi d'avvicinamento alla cucina professionale per donne e persone vulnerabili.

Ha una forte vocazione sociale: accoglie momenti di formazione, di orientamento e di inserimenti occupazionali per persone in condizione di vulnerabilità socio-economica e azioni di accompagnamento sociale e di educazione interculturale.

Qualche numero. Lo staff iniziale è composto da 13 persone di cui 10 donne / persone trans e due tirocini dedicati a persone vulnerabili.

I corsi dell'associazione coinvolgeranno, nel 2025, 60 donne in percorsi di orientamento/ avviamento professionale e 200 ragazzi in percorsi di ecg, ovvero d'educazione alla cittadinanza globale/educazione civica.

La cucina proposta dal Circolo è ispirata alle tradizioni africane e afrodiscendenti con piatti senegalesi, congolesi, marocchini, gambiani. Immancabile la salsa Yassa di cipolle caramellate e senape e imperdibili le Fataya, fagottini ripieni, tipico street food di Dakar.

La storia

Il Circolo Arci Jigeenyi riapre così dopo l'esperienza a Barriera di Milano: qui era stato attivo tre anni, dal 2021 a dicembre 2023. «Dopo la nostra esperienza in Barriera, aprire a Porta Palazzo è una sfida. Via Borgo Dora è nel cuore del quartiere storico e commerciale e l’animazione serale e culturale della zona è in continua crescita: crediamo che si possa lavorare sul legame con la popolazione con background migratorio che abita qui» dichiara Giulia Gozzelino, vice-presidente di Renken ETS.

Il Circolo vuole essere un luogo accessibile e aperto «Siamo piene di entusiasmo per l'accoglienza dei vicini e dell'Associazione Balon e curiose per tutte le proposte che stanno già arrivando».

Renken ETS che lo gestisce promuove, dal 2006, educazione, cittadinanza globale e cooperazione tra Italia e Senegal. Lavora insieme per una cooperazione decoloniale, antirazzista e transfemminista. I progetti sviluppano azioni di formazione e istruzione, scambio, partecipazione democratica, promozione della cultura e dei diritti, contrasto alle discriminazioni, cucina etica e agroecologia. In Italia, Renken è fondatrice di CreativAfrica, festival multidisciplinare dedicato alla creatività africana e di Jigeenyi, progetto sociale di empowerment femminile e centro culturale che valorizza le cucine e le proposte artistiche afrodiscendenti, a Torino.

Pre info e programma: https://www.renken.it/jigeenyi/