Da Alessandro Barbero a Patrick Zaki: tutti gli ospiti della quarta edizione di Primavera di Bellezza - Piccolo Festival Resistente

Dal 12 al 29 aprile si terrà la quarta edizione di Primavera di Bellezza - Piccolo Festival Resistente: la manifestazione organizzata da Comala sui temi della Resistenza e

dell'antifascismo.



Il programma è stato pensato per tentare di mettere insieme l’indispensabile lavoro sulla memoria storica e la riflessione su cosa voglia dire parlare di resistenza oggi, anche in

riferimento a nuove forme di lotta: i talk vedono come ospiti, oltre agli storici Alessandro Barbero, Aldo Agosti ed Eric Gobetti, anche giornalisti e giornaliste (Sigfrido Ranucci,

Silvia Rosa-Brusin, Stefano Garzaro, Marina Cassi), attivisti e attiviste (Patrick Zaki, Marina Miccichè).



Uno spazio importante del festival è dedicato alla musica - è da segnalare, tra gli altri appuntamenti, il concerto del gruppo salentino Sud Sound System - e al cinema, con le proiezioni di Fiume o Morte! di Igor Bezinovic, della versione restaurata del capolavoro di C. Chaplin Il grande dittatore e del materiale dell’Archivio nazionale cinematografico della

Resistenza.



Il festival si terrà interamente a Comala - lo spazio di comunità nato dal recupero e dalla rigenerazione di una porzione dell’ex Caserma La Marmora di corso Ferrucci 65 – in una

delle zone della città più significative per la storia della Resistenza torinese, nonché sede di una delle basi più attive dei GAP.



Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.