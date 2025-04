Colori e sapori, domenica torna la festa di via Frejus

Domenica 13 aprile, via Frejus si trasformerà nella location di uno degli eventi più attesi della primavera torinese. Nel tratto compreso tra corso Trapani e corso Racconigi, i cittadini e i visitatori avranno la possibilità di godere di una giornata ricca di colori, musica e divertimento.

Tante le attrazioni in programma: negozi aperti per lo shopping, bancarelle che offriranno prodotti artigianali e delizie locali, e giostre per i più piccoli. La via sarà invasa da un’atmosfera di festa, con eventi e attività pensate per tutta la famiglia.

Non mancheranno momenti di intrattenimento musicale e artistico, che accompagneranno le visite lungo il cuore pulsante della zona. Un’occasione imperdibile per riscoprire la vivacità del quartiere e trascorrere un’intera giornata in compagnia, tra shopping, gastronomia e tanta allegria. L'evento è patrocinato dalla Circoscrizione 3.