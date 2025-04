Bodo Glimt-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - La Lazio torna in campo oggi in Europa League. I biancocelesti volano in Norvegia per affrontare il Bodo Glimt, nell'andata dei quarti di finale. La squadra di Baroni è reduce dalla bella vittoria di Bergamo contro l'Atalanta, che ha rilanciato le speranze Champions, e dopo aver eliminato il Viktoria Plzen agli ottavi. I norvegesi invece hanno superato l'Olympiacos.

Il match tra Bodo Glimt e Lazio è in programma oggi, giovedì 10 aprile, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni:

Bodo Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All. Baroni

Bodo Glimt-Lazio sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La sfida sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.