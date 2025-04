Sardegna, Metro Italia inaugura ad Olbia un nuovo modello di vendita multicanale

(Adnkronos) -

Metro Italia, partner d’eccellenza per il mondo horeca e da sempre a supporto dei professionisti della ristorazione italiana, inaugura a Olbia il suo nuovo centro multicanale. Situato nell’area industriale della città, si aggiunge a quelli di Cagliari e Sassari, presenti rispettivamente dal 1996 e dal 2005, e consolida il posizionamento dell’azienda su un territorio a forte vocazione turistica e in cui il settore horeca è tra i più importanti. Si aggira attorno a circa 900 milioni di euro, infatti, il valore del settore horeca in Sardegna, di cui 238 milioni concentrati solo su Olbia, rendendo la Regione un mercato fortemente strategico per Metro. L’apertura rappresenta un ulteriore tassello del programma di investimenti dell’azienda in questo territorio, dove Metro conta circa 200 persone e un fatturato di 123 milioni di euro nell’anno fiscale 2023-2024. Con questo nuovo store, la Sardegna diventa la Regione del Centro-Sud Italia con più punti vendita Metro dopo il Lazio.

Il nuovo centro multicanale impiega circa 50 persone. Particolare attenzione è stata data alla parità di genere, con una suddivisione equilibrata al 50% tra uomini e donne nei ruoli di capo reparto. A Olbia Metro offre un alto livello di servizio e rappresenta un perfetto esempio di offerta multicanale, permettendo ai clienti di scegliere tra l’acquisto fisico presso il centro, il servizio di consegna diretta presso le attività horeca (food service distribution) e l’acquisto di attrezzature professionali su mercato online (www.metro.it), il marketplace che mette a disposizione oltre 250.000 articoli per la gastronomia. All’interno della struttura è presente un Punto Servizi per supportare i clienti nella gestione delle loro attività grazie a Dish, la piattaforma digitale per la gestione delle attività horeca, e ai corsi di formazione organizzati da Metro academy. Si tratta inoltre del primo centro multicanale che si adatta in base alla stagionalità e alle preferenze di acquisto dei clienti: d’estate con un focus maggiore sulle consegne, d’inverno con un focus maggiore sull’acquisto fisico.

Oltre ad offrire un servizio multicanale per i clienti della Sardegna, Metro punta sulla valorizzazione dei prodotti locali: a livello nazionale, l’azienda offre oltre 7.000 referenze locali, di cui circa 700 sono sarde. In Sardegna Metro collabora con 95 fornitori locali, aziende e piccole e medie imprese sarde che forniscono numerosi prodotti come vino (230 referenze), formaggi, salumi, ortofrutta e pesce, con numerose certificazioni di qualità (4 Dop, 4 Igp, 121 Doc, 30 Docg, 79 Igt). Il 26% dell’assortimento è costituito da prodotti a marchio Metro.

"L’apertura di Olbia si inserisce nella nostra strategia di crescita sul territorio italiano, con l’impegno a essere sempre più vicini e al fianco dei professionisti dell’horeca con l’unica offerta multicanale presente nel settore in Italia. Continuiamo a investire per rafforzare la nostra rete e offrire soluzioni sempre più integrate, combinando innovazione digitale e presenza capillare. La Sardegna rappresenta un mercato chiave, e questo nuovo investimento conferma il nostro impegno a supportare lo sviluppo economico locale", dichiara David Martinez Fontano, ceo di Metro Italia.

"Da sardo, sono particolarmente orgoglioso di vedere Metro rafforzare la sua presenza in questa Regione. Arrivando ad Olbia, possiamo supportare ancora meglio gli operatori del settore, offrendo loro una triplice possibilità di acquisto: di persona nel nostro nuovo centro multicanale, attraverso i nostri consulenti commerciali con consegna diretta presso le attività horeca e sul nostro mercato online (www.metro.it)", aggiunge Mauro Pes, responsabile commerciale del Sud Italia e delle Isole.

In linea con la continua evoluzione della nostra strategia multicanale, nelle prossime settimane verrà inaugurata a Pontedera (PI) anche il nuovo deposito Metro, una struttura di 9.000 metri quadrati interamente dedicata alle consegne dirette.