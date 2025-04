Giovani artisti, Fast Flowers Food, uncinetti e ricambi vintage: le novità di Vigoflor 2025

Una sessantina di espositori per le strade e le piazze di un centro storico fiorito per l’occasione: domani, sabato 12, e domenica 13 aprile Vigone è pronta ad ospitare i visitatori di Vigoflor, la mostra mercato regionale dedicata al florovivaismo, al giardinaggio e alle produzioni agricole. “Saranno una sessantina gli stand dislocati dal mattino tra piazza Cardinal Boetto, via Umberto I e piazza Clemente Corte. Circa la metà dei banchi riguarderà il mondo dei fiori e del giardinaggio. Ci sarà anche un espositore che arriverà da Sanremo con le sue piante grasse” spiega Maurizio Abrate che ha seguito la selezioni degli espositori per la manifestazione organizzata dalla Pro loco.

Oltre alle aziende del settore florovivaistico ci saranno anche una decina di produttori agricoli e altrettanti hobbisti. “Il paese accoglierà espositori e visitatori con un allestimento speciale curato da Pro loco e Pro loco Junior che prevede la dislocazione di fiori giganti lungo il paese” aggiunge la presidente dell’associazione, Paola Salvai.

Sabato si parte con Vigoart e le Borse in Fiore

Sabato 12 aprile sarà il giorno di Vigoart, l’estemporanea di pittura en plein air sul tema ‘Vigone nascosta’, quest’anno anche con una sezione junior (12-18 anni) e premiazione alle 17 nella chiesa di San Bernardino, in piazza Cardinal Boetto dove le opere saranno poi esposte e acquistabili.

Numerose le mostre di artisti locali: all’ex Confraternita del Gesù (piazza Baretta) ci sarà ‘La natura e i suoi bisogni’ con lavori delle scuole e servizi del territorio e ‘Quando il riciclo diventa arte’, installazione floreale di Remo Bonetto che prenderà vita domenica pomeriggio; ‘Oltre il blu’ di Daniela Bellantoni sarà al Museo del Cavallo (piazza V. Emanuele II); ‘Con i miei occhi, con le tue mani’ di Milena Tartaglia e Corrado Defendi alla ex ghiacciaia (piazza C. Corte); ‘Motivi e colori in armonia’ di Simona Ferrero in Biblioteca Luisia (via Umberto I 7); e, infine, ‘Risvegli’ alla Sala Polivalente di via Fiochetto 32, a cura del gruppo Libera-Mente e Paolo Puleo.

Il programma del sabato è arricchito dall’animazione nel prato di piazza C. Corte Oratorio Outdoor per bambini dai 6 ai 14 anni che inizierà alle 15. A quell’ora partirà anche il battesimo della sella a cura del circolo ippico Antares in piazza Vittorio Emanuele II e l’esposizione e dimostrazioni a cura del Bonsai Club Rivalta al Museo del Cavallo. In Biblioteca, dalle 16, è in programma invece ‘Fiori tra gli albi’, letture e laboratorio per bimbi dai 4 agli 8 anni.

Sabato inoltre sarà possibile partecipare al concorso ‘Borse in fiore’: basta portare il proprio manufatto creativo allo stand della Pro loco Junior in piazza Baretta.

Sempre la Pro loco junior proporrà un’altra novità dell’edizione 2025 di Vigoflor: il Fast Flowers Food, un pranzo d’asporto a base di panini hamburger distribuito in via Umberto I, all’angolo con vicolo Arnaldi di Balme 1.

Domenica con l’uncinetto e i ricambi vintage

Domenica 13 aprile appuntamento con la novità ‘Un filo tira l’altro’ - raduno di appassionati di uncinetto nel prato della ex ghiacciaia - e con il raduno di auto e moto d’epoca con mercatino vintage di ricambi in piazza C. Corte. Durante la giornata si parlerà anche di natura e biodiversità con la presentazione (alle 10 e alle 15) del progetto ‘Bike & Flowers’, dedicato alla tutela degli impollinatori con stand informativo, due presentazioni (ore 10 e 15) e laboratori per bambini in piazza Baretta.

Quello sarà anche il giorno dei ‘Ciceroni a Vigone’: un percorso a tappe con studenti della scuola secondaria alla scoperta degli edifici storici con partenza alle 15,30 – 15,50 – 16,10 – 16,30 in Biblioteca Luisia. Inoltre ci sarà uno spettacolo itinerante a cura dei Fratelli Ochner lungo via Umberto I.

L’offerta enogastronomica sarà curata dalla Pro loco e Pro loco Junior con il ‘Pasta Party’ (dalle 12 alle 13,30) e il pic nic sul prato di piazza C. Corte. È previsto un premio per i partecipanti più originali nell’addobbo o abbigliamento floreale.

Durante la fiera ci saranno anche: gonfiabili e tappeti elastici, laboratori per bambini con Pro loco Junior in piazza Baretta e allo stand Fidas. La manifestazione si chiuderà domenica alle 18.30 con la cerimonia ufficiale alla ex Confraternita del Gesù.