‘Time Out’ chiude con il botto! Alle 21 l’ultima puntata del format sul volley/F di serie A con Fenoglio, Rubado e un ospite ‘misterioso’

Questa sera alle 21 non perdete l’ultima puntata stagionale di ‘Time Out’, il format sul volley femminile di serie A1 e A2 del gruppo editoriale More News. Un ultimo appuntamento in diretta dagli studi cuneesi che chiuderà una 4^ stagione ancora una volta all’insegna dei grandi ascolti. L’ospite in studio per quest’ultima puntata sarà il direttore sportivo della BAM Mondovì Max Rubado, pronto a rispondere alle domande del conduttore Matteo La Viola. Nel corso della puntata ci sarà un collegamento speciale con Istanbul per un’intervista con l’allenatore cuneese Marco Fenoglio, fresco vincitore della Coppa di Turchia, ma da poche ore sorprendentemente sollevato dal suo incarico insieme al suo staff. Un secondo collegamento, invece, vedrà protagonista un ospite “misterioso”. Previsto anche il saluto dell’editore del gruppo editoriale “More News” Enrico Anghilante, così come un breve collegamento con i collaboratori esterni, i giornalisti Marco Bertello (Piazzapinerolese.it) e Alessio Murace (Ilbustese.it). Andranno in onda anche le interviste raccolte in settimana con Claudio Basso e Arianna Lancini della Bam Mondovì e con Matteo Lucchini della Futura Giovani Busto Arsizio. Ricordiamo che Time Out va in onda tutti i venerdì sera (ore 21) sulla home-page di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, Ilbustese.it, Lavocedialba.it, Torinoggi.it. e sulle rispettive pagine Facebook e anche sul canale Youtube di Targatocn.