Smapiù elimina plastica, peso e spazio con i suoi rivoluzionari detergenti casa

Tutti avrebbero il dovere di cercare di ridurre questa dispersione di plastica con azioni mirate come sta facendo Smapiù, un’azienda specializzata nella produzione di detergenti e pulizia per la casa che ha, addirittura, trasformato prodotto, packaging, spazi, distribuzione. 5 litri di candeggina dentro bottiglie di plastica sono diventati 100 grammi di polvere, in pastiglie, con un incredibile risparmio di peso, spazio, di danno per l’ambiente. Ma Smapiù non ha agito solo nella candeggina ma su tutto ciò che realizza. Ha addirittura rilanciato la lisciva, un composto naturale ed ecologico che fin dai tempi antichi veniva utilizzato per mille usi, dal lavaggio dei bucati a quello dei pavimenti, ai sanitari, a tanto altro.

Smapiù, azienda di Oppeano nel veronese, vuole salvare gli spazi, il peso ma vuole soprattutto vincere la battaglia della plastica. Obiettivo convertire tutto in polvere convincendo la clientela a seguirla. Un esempio?. L’acido citrico in soluzione liquida è un disincrostante molto aggressivo. Viene ridotto in polvere, posto in contenitori piccoli, in cartoncino. Una produzione attenta all’ambiente, di qualità, sicura.