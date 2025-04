I tulipani della Contessa di Pralormo colorano piazza Crimea

Da Pralormo a Torino, ecco tulipani di tutti i colori per abbellire piazza Crimea. Questa mattina, 15 aprile 2025, l'aiuola simbolo del borgo è finalmente fiorita. E molto del merito va al lavoro di piantumazione eseguito dai volontari e dalle volontarie di Torino Spazio Pubblico. Ma soprattutto grazie all'omaggio floreale della contessa Consolata Beraudo di Pralormo, che un mese fa ha donato i bulbi alla Circoscrizione 8.

“Ringraziamo i volontari di Torino Spazio Pubblico per tutto il lavoro che dedicano quotidianamente ai territori. Ma anche la contessa di Pralormo che ha regalato tantissimi bulbi che sono stati piantumati in piazza Crimea" così il presidente del centro civico, Massimiliano Miano, che nel corso di una piccola cerimonia, insieme al consigliere di Torino Bellissima della 8, Matteo Tabasso, ha ricordato alcuni degli interventi che stanno rilanciando la nostra collina: dai recenti tagli del nastro in Villa Genero ai lavori al parco Leopardi ormai in dirittura d'arrivo.

"Sono contento di aver fatto da tramite per un così nobile gesto da parte della Contessa di Pralormo - spiega Tabasso -. Sono dispiaciuto che non sia potuta essere presente per impegni lavorativi ma sicuramente lo è stata con il cuore. Il presidente si è impegnato comunque a contattarla per ringraziarla personalmente, auspicando che la collaborazione possa proseguire anche in futuro".