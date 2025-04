La gelateria Nivà trasloca sull’altro lato Piazza Vittorio in un contesto volto a richiamare la Torino ottocentesca

Nuovo indirizzo, stessa anima: Nivà ha traslocato dall’altra parte della storica Piazza Vittorio, al civico 8, in uno spazio che fonde l’eleganza ottocentesca con il design moderno. Sotto le volte monumentali, luci organiche e dettagli contemporanei creano un’atmosfera immersiva, perfetta per gustare un gelato che non è solo un piacere ma un viaggio tra passato e presente.

Crema Reale 1825: un assaggio di storia in ogni cucchiaino

Per festeggiare la nuova apertura, Nivà ha ideato un gusto che rende omaggio alla Torino dell’Ottocento: la Crema Reale 1825. Ispirata alla ristrutturazione della piazza firmata da Giuseppe Frizzi, la ricetta mescola zabaione, nocciola e cacao in una sinfonia sontuosa e avvolgente. Un gelato che profuma di storia e accompagna chi lo assaggia tra le arcate maestose di una Torino regale.

Matcha, sugar-free e gianduiotti gelato: l’estate firmata Nivà è pronta a sorprendere

Dal cuore del Piemonte al Giappone, passando per l’innovazione: Nivà arricchisce la sua offerta con gusti che viaggiano oltre confine. Dalla freschezza del Matcha ispirato ai viaggi asiatici di Dalia, alla linea sugar-free pensata per chi cerca leggerezza senza rinunciare al piacere, fino ai Nivotti — irresistibili gianduiotti gelato artigianali. Tradizione e creatività si incontrano, cucchiaino dopo cucchiaino.

La famiglia Nivà: quando il gelato nasce da passione e racconto

Dietro i gusti di Nivà c’è una storia di famiglia: da Diana De Benedetti, pioniera dell’alta cucina torinese, ai figli Dalia e Daniel, ciascuno con un talento speciale, passando per Roberto, ex farmacista divenuto col tempo un autentico “architetto di sapori”. Una squadra che trasforma ingredienti di qualità in piccoli capolavori artigianali, il cui apprezzamento va ormai ben oltre il Piemonte: da Cannes fino a Lisbona e Porto