La richiesta di Ance Piemonte: "Riprogrammare Fondi Strutturali per intervenire su case e città"

Nei giorni scorsi la Commissione Europea ha presentato la proposta di revisione di medio periodo dei Programmi Operativi finanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei. Una tappa fondamentale che offre l’opportunità di riallineare le priorità strategiche alle nuove sfide sociali, ambientali ed economiche che l’Europa e l’Italia si trovano ad affrontare, a cominciare dall’emergenza abitativa e dalle politiche di adattamento climatico.

In questo contesto, l’ANCE Piemonte e Valle d’Aosta ribadisce la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni regionali, offrendo competenze e proposte concrete. Il settore delle costruzioni è infatti centrale nel conseguimento di molti degli obiettivi strategici individuati dalla revisione in corso.

“Siamo pronti a contribuire – dichiara Paola Malabaila, Presidente di ANCE Piemonte e Valle d’Aosta – per rafforzare l’efficacia e l’impatto delle politiche messe in campo e dare risposte concrete ai cittadini del nostro territorio. Temi come la tutela delle risorse idriche, il rafforzamento delle infrastrutture per l’acqua, il contrasto al dissesto idrogeologico, la transizione ecologica e l’emergenza abitativa richiedono interventi strutturali. Su quest’ultimo fronte abbiamo proposto l’avvio di un vero e proprio PNRR per la casa, per garantire il diritto all’abitare e rilanciare la riqualificazione urbana”.

“La riprogrammazione dei Fondi strutturali – conclude Malabaila – rappresenta una preziosa opportunità che non possiamo permetterci di sprecare. Intervenire ora su questi temi vuol dire costruire una visione di futuro all’altezza delle esigenze dei territori e dei cittadini. Tutte le forze economiche e istituzionali devono fare la propria parte”.