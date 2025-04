La pasticceria a Torino: tradizione e innovazione con DAF

La Pasticceria DAF, con i suoi soffitti ottocenteschi impreziositi da stucchi originali e pavimenti in parquet, accoglie i visitatori in un ambiente raffinato ed elegante. Qui, ogni istante della giornata può essere reso più dolce grazie a una selezione di praline, pasticcini, creme spalmabili, biscotti, monoporzioni e torte.

La storia di questa pasticceria affonda le sue radici nel 1981, quando Gerolamo Fontana fondò la Dolciaria Artigianale Fontana (DAF), un'attività che da allora è sempre rimasta nelle mani della famiglia, portata avanti con dedizione e passione.

Tra queste mura ricche di storia, abbiamo avuto il piacere di conversare con Alessandro Fontana, marketing manager della Pasticceria DAF, che ci ha raccontato il percorso che ha reso la sua famiglia un'icona dell'eccellenza artigianale e della recente collaborazione con Hydra per ottimizzare la qualità del servizio.

Un'eredità di passione e qualità

Come hai avuto inizio la tua storia?

Tutto è nato nel 1981 grazie a mio nonno Gerolamo, che insieme a suo fratello ha dato vita alla Dolciaria Artigianale Fontana. Inizialmente vendevano dolci nei mercati locali, ma la loro passione li ha spinti a realizzare un piccolo laboratorio artigianale. Da lì abbiamo fatto passi da gigante, aprendo il nostro primo punto vendita a Trofarello. Oggi contiamo cinque locali, tra cui questo splendido negozio in Via Giuseppe Barbaroux, nel cuore di Torino. Ogni spazio riflette la nostra attenzione per la qualità e il servizio, elementi chiave della nostra crescita.

Il nostro segreto? Ascoltare sempre i clienti e adattarci alle loro esigenze. Puntiamo a mantenere un equilibrio tra qualità e accessibilità, senza mai scendere a compromessi sulle materie prime. Utilizziamo ingredienti selezionati e tecniche artigianali che ci permettono di offrire prodotti eccellenti. Inoltre, la passione per il nostro mestiere si traduce in ogni singolo dolce che produciamo.

Sostenibilità e innovazione

Cosa ti ha spinto a scegliere un erogatore d'acqua Hydra?

Abbiamo valutato attentamente questa scelta. Prima di tutto, ci ha permesso di ottimizzare gli spazi nei nostri magazzini, che sono sempre preziosi. Inoltre, il costo è nettamente inferiore rispetto all'acquisto di bottiglie d'acqua, con un vantaggio non solo economico ma anche ecologico. Ridurre l'uso della plastica è per noi fondamentale: vogliamo avere un impatto positivo sull'ambiente.

Abbiamo scoperto Hydra grazie a un collaboratore e, dopo aver testato in uno dei nostri locali con ottimi risultati, abbiamo deciso di implementarlo in tutti i punti vendita. Ora, grazie agli erogatori Hydra, possiamo offrire ai nostri clienti acqua di alta qualità migliorando al contempo la nostra efficienza operativa e riducendo i costi.

In che modo Hydra si inserisce nel vostro impegno per la sostenibilità?

L'adozione di Hydra è solo una delle azioni che abbiamo intrapreso per essere più ecologici. Utilizziamo materiali biodegradabili per il nostro servizio di catering e le shopper, e nei nostri locali abbiamo quasi completamente eliminato la plastica, scegliendo soluzioni riciclabili e compostabili. Crediamo fermamente che ogni piccolo passo possa fare la differenza e siamo orgogliosi di contribuire alla salvaguardia del pianeta.

Pensi che l'acqua a chilometro zero diventerà uno standard nella ristorazione italiana?

Me lo auguro. Oggi più che mai, la sostenibilità è una necessità. L'di soluzioni come l'acqua a chilometro zero è un passo nella direzione giusta, e spero che sempre più ristoratori comprendano l'importanza di questa scelta. Noi abbiamo iniziato da tempo e ci auguriamo che altri seguono il nostro esempio.

Un dolce che racconta la nostra storia

Se la tua pasticceria fosse un dolce, quale sarebbe?

Abbiamo creato un dolce speciale per rendere omaggio ai fondatori della nostra azienda: la torta 'La Brugina'. È una combinazione di cioccolato e amarena, con una base di frolla. Questo dessert rappresenta alla perfezione la nostra filosofia: unire radici e innovazione. La ricetta si ispira alle amarene, un frutto tipico di Trofarello, la nostra città d'origine. 'La Brugina' è il simbolo della nostra identità e del nostro percorso, racchiuso in un dolce irresistibile.