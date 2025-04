Nasce il protocollo In Volley CGV Academy: crescere campionesse dentro e fuori dal campo

Il volley non è solo uno sport. È disciplina, sacrificio, spirito di squadra e crescita personale, Cuneo Granda Academy e In Volley Piemonte lo sanno bene e per questo hanno unito le forze per dare vita al protocollo In Volley CGV Academy: un progetto che va oltre la tecnica e punta alla formazione di campionesse nel gioco e nella vita.

Questo protocollo non si limita ad allenare le atlete sul campo. Costruisce un percorso di crescita che coinvolge allenatori, giocatrici, staff, dirigenti e famiglie, perché il successo si raggiunge insieme, con valori chiari e condivisi. Qui le ragazze imparano a competere, a migliorarsi giorno dopo giorno, a credere nel lavoro di squadra e nel rispetto reciproco. Non solo gioco, ma identità e passione.

Le attività comuni saranno improntate su un metodo moderno, riconoscibile e aperto a tutte le società che vogliono abbracciare questa filosofia.

Non si tratta di vincere una partita, ma di costruire un futuro solido, dove il talento si sviluppa con impegno, il sacrificio si trasforma in crescita e ogni giocatrice diventa parte di un progetto più grande.

“Crediamo profondamente in questo progetto", afferma Carlo Tabusso, presidente di In Volley Piemonte. “È nato da una stretta di mano, un gesto che rappresenta fiducia e rispetto. Il nostro entusiasmo è contagioso e lo trasmetteremo alle nostre giovani atlete e a tutto il mondo In Volley.”

“Esporsi con decisione è una responsabilità", sottolinea Barbara Pasqua, presidente di CGV Academy.

“Ma è anche un'opportunità per creare qualcosa di importante. Questo protocollo non si fermerà qui: evolverà, crescerà e diventerà un punto di riferimento non solo per la pallavolo, ma per la formazione di giovani donne forti, consapevoli e pronte a costruire il proprio futuro.”

Un progetto che guarda avanti. Questa alleanza tra Cuneo Granda Academy e In Volley Piemonte non è solo un impegno per la crescita sportiva. È un invito a credere nella forza della passione, nella cultura del lavoro e nella possibilità di diventare grandi, non solo sul campo, ma nella vita.