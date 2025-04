La Reale Mutua si conferma schiacciasassi: anche Piacenza si arrende al Gianni Asti

Un successo prezioso per i piazzamenti in vista della postseason. La Reale Mutua Basket Torino trova la vittoria in casa contro un’Assigeco Piacenza già retrocessa matematicamente, ma che è comunque scesa in campo con l’intenzione di onorare la maglia fino alla fine del campionato. I gialloblù, alla decima vittoria in 12 partite della gestione di coach Moretti, hanno conquistato due punti che sono maturati soprattutto da un primo quarto stellare, con Taylor (22 punti alla fine) e Severini (15) a colpire dall’arco con percentuali chirurgiche, e dalla volontà dei torinesi di resistere ai tentativi di rimonta degli avversari, per poi gestire e controllare il vantaggio fino all’ultima sirena. Il risultato finale è 93-83, con Torino (20 vittorie e 17 sconfitte) che vede crescere le chance di ritornare a breve al Pala Gianni Asti anche in fase di postseason (l’attuale decimo posto in classifica garantirebbe il fattore campo nel primo turno di play-in). Sarà decisiva l’ultimissima giornata di regular season, con i gialloblù che saranno impegnati in trasferta contro la già promossa Udine.

Inizia forte la Reale Mutua che preme subito sull’acceleratore e prova ad imporsi sin dai primi minuti, attaccando velocemente e difendendo con attenzione. A metà del primo quarto, è doppia cifra sia per Taylor (ispirato fin da subito) ed è in doppia cifra anche il vantaggio gialloblù, con coach Manzo costretto a chiamare timeout sul 18-8. Al rientro in campo c’è spazio per una valanga di triple gialloblù, con un nuovo parziale firmato da Severini per allungare addirittura fino al +19, mentre l’Assigeco sembra non avere idee né la forza mentale per reagire.

Alla prima pausa è 33-14, con un irreale 8 su 10 da tre per gli uomini di coach Moretti. Torino continua a giocare con grande fiducia dopo l’ampio gap creato nella prima frazione: i gialloblù tirano con percentuali chirurgiche con Montano e Taylor, così la Reale Mutua viaggia spedita attorno ai 20 punti di vantaggio ai danni della formazione ospite. Alla pausa lunga è 58-39 per Torino, frutto di percentuali da sogno nella prima metà di gara: 20/28 dal campo (71%) e 11/14 da tre (79%). Alla ripresa dei giochi, Piacenza prova a rientrare lentamente in partita, sfruttando un momento di difficoltà da parte di Torino nella metà campo offensiva, mentre Marks e Gilmore salgono in doppia cifra per i piacentini. Coach Moretti è costretto a chiamare timeout per schiarire le idee dei suoi ragazzi e per evitare che la rimonta dell’Assigeco diventi sempre più pericolosa, con gli uomini di coach Manzo che rientrano fino al -11 (67-56). Piacenza però è rientrata definitivamente in partita ed è sostanzialmente tutto da rifare per Torino, avanti solo di 5 alla chiusura del terzo quarto: 72-67. L’ultima frazione si apre con Ajayi che si sblocca e prova a dare una scossa ai suoi per scrollarsi di dosso il rischio di rimanere ingaggiata in un pericoloso finale in volata con i piacentini, che dal canto loro trovano in Suljanovic un giovane interessante e produttivo. Dopo il “la” di Ajayi, sale in cattedra Taylor per portare nuovamente Torino a distanza considerevole dagli ospiti (88-73 al 5’ dalla fine). È l’allungo decisivo per mettere in cassaforte il risultato. Finisce 93-83.

Coach Moretti nel postpartita: “Siamo contenti di aver vinto una partita che nascondeva un sacco di insidie, faccio i miei complimenti ai giocatori per aver giocato soprattutto un primo quarto ottimo e per aver resistito ai cali di tensione e al fatto che Piacenza fosse venuta a Torino, giustamente, per onorare la maglia e il campionato fino alla fine.”

Reale Mutua Torino - UCC Assigeco Piacenza 93-83 (33-14, 25-25, 14-28, 21-16)

Reale Mutua Torino: Kevion Taylor 22 (2/3, 5/10), Ife Ajayi 15 (4/9, 1/4), Giovanni Severini 15 (1/2, 3/6), Antonio Gallo 12 (3/7, 1/1), Matteo Schina 11 (1/3, 2/2), Matteo Montano 9 (1/2, 2/5), Fadilou Seck 6 (2/3, 0/0), Kesmor Osatwna 3 (1/1, 0/0), Maximilian Ladurner 0 (0/0, 0/0), Federico Avino 0 (0/0, 0/0), Giorgio Garuzzo 0 (0/0, 0/0).

UCC Assigeco Piacenza: Derrick Marks 21 (4/12, 4/6), Michael Gilmore 17 (7/10, 0/2), Federico Bonacini 14 (4/9, 0/1), Omer Suljanovic 12 (3/7, 0/3), Michele Serpilli 9 (3/5, 1/7), Lorenzo Querci 8 (1/2, 2/3), Ursulo D’almeida 2 (0/3, 0/0), Nemanja Gajic 0 (0/1, 0/2), Saverio Bartoli 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Fiorillo 0 (0/0, 0/0), Niccolo Filoni 0 (0/0, 0/0).