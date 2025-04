Sport |

Basket, operazione perfettamente riuscita per Matteo Ghirlanda

Il giovane della Reale Mutua Torino sottoposto alla ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro

Reale Mutua Basket Torino comunica che, in giornata odierna, l’atleta Matteo Ghirlanda è stato sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, eseguita dal professor Roberto Rossi, è perfettamente riuscita. A partire da lunedì prossimo, 28 aprile, Ghirlanda inizierà il percorso riabilitativo, seguito dallo staff medico e fisioterapico della società gialloblù. Tutta Basket Torino è al suo fianco e gli augura un pronto recupero, contando di rivederlo in azione con l’energia e la determinazione che lo contraddistinguono.

comunicato stampa

