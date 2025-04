Al GAF di Cambiano c'è aria di primavera: Guido Fejles presenta la sua Asparagiata

A Cambiano, nella Bistronomia GAF di Guido Fejles, fino ai primi di giugno GAF è possibile fare un tuffo nella tradizione degli anni ’80 con il menù dell’Asparagiata.

Nata più precisamente a Santena, l’Asparagiata è un rito di stagione in cui i ristoranti del territorio, celebrano l’asparago, il prodotto primaverile per eccellenza, in tutte le sue forme: dall’antipasto al dolce.



Il GAF, sotto la guida dello chef Christian Robles, sceglie di reinterpretare la tradizione in chiave contemporaneo, ma tenendo fermo il legame con la terra.

L’obiettivo è trasformare l’esperienza dell’asparagiata in un percorso gastronomico ragionato, dove l’unico protagonista è l’asparago di Santena.

Il menù

Quello che si presenta è un menù degustazione semplice, ma non banale, dedicato all’esaltazione del gusto e al rispetto della materia prima.

Si comincia con l’Asparagina: acciuga, senape, limone, tuorlo e punte fritte. Segue l’asparago alla brace, l’uovo pochè, zabaione salato all’Arneis e briciole di pane croccante. Proseguendo per il menu arriviamo ai primi piatti: risotto Acquerello con prescinseua, crema e polvere di asparagi, aglio orsino. Poi gli gnocchi di patate con crema di asparagi e aglione tipico della Val di Chiana, delicato e armonico. In entrambi ci sono le punte di asparagi che vengono cotte in riduzione. Non manca il classico asparago fritto con maionese al limone: cottura sottovuoto, panatura con pane e grissini secchi, frittura leggera e croccante.

Si chiude con i tradizionali asparagi burro e parmigiano, che vengono serviti al tavolo con l’aggiunta di burro alla nocciola.

Il finale è un dolce simbolico: la colazione del contadino. Grissini nel vino zuccherato rivisitati con melassa, spuma e gelatina di Barbera, mentuccia e grissini di mais sbriciolati.

La drink list abbinata a ogni portata

A ogni portata dedicata all’asparago, si affiancano le proposte della nuova drink list pensata da Paolo Beatino con alternative alcool free: Daiquiri (bacardi heritage, succo lime,zucchero extra fine o Daiquri analcolico (Seedlip Garden, succo lime , zucchero extra fine; Aperutivo (Pisco, cordiale al palo santo, leche de tigre) o Aperutivo analcolico (gin analcolico, cordiale al palo santo, leche de tigre); Guerra del Bon Bon(mezcal silver, st Germain, succo lime, sale al sedano, bitter al sedano, olio di limone) o Guerra del Bon Bon analcolico (Seedlip Garden, succo lime, sale sedano, bitter sedano, olio di limone); Whiskynotto (Laphroaig, zenzero pestato, sciroppo lapsang souchong, succo di limone, sale affumicato, top chinotto) o Whiskynotto analcolico (whisky analcolico, zenzero pestato, succo di limone, sale affumicato, sciroppo lapsang souchong, top chinotto); Porzione di mezcal Lost Explorer Espadin; Porzione di aperitivo Martini floreale analcolico; Tuxedo (gin Old Tom, Martini extra dry, maraschino, assenzio, orange bitters); Papa Doble analcolico( seedlip garden, succo lime, succo pompelmo rosa, maraschino); Porzione di Vermut Rosso Amistà di Nizza; Porzione di aperitivo Martini vibrante analcolico.