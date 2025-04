Volley A1/F: la Monviso Volley conferma coach Marchiaro e saluta l’oro olimpico Cambi

Ieri la conferma di coach Michele Marchiaro, poco fa il saluto all’oro olimpico Carlotta Cambi. La Monviso Volley sta ufficializzando le prime mosse di mercato in vista della nuova stagione.

L’addio di Cambi arriva dopo due anni a tinte contrastate. Nel primo ha diretto l’orchestra con continuità e maestria, portando la squadra al sesto posto e guadagnandosi il pass olimpico, che gli è valso una medaglia d’oro, come cambio di Orro. L’ultima stagione, però, complice anche qualche acciacco post nazionale, non è stata brillante come la precedente e, senza la sua guida ispirata, la squadra non è riuscita a ripetersi. Con ogni probabilità il nuovo palleggio della prossima stagione sarà Ilaria Battistoni, quest’anno al Bisonte Firenze.