Le uova "sospese" dell'associazione Nida per i bimbi malati del Regina Margherita

Sono state consegnate nelle scorse ore ai piccoli malati del Regina Margherita le “uova sospese”, parte della produzione NIDA ( circa 7000 uova), da parte di alcuni volontari travestiti da supereroi.



L'iniziativa è stata messa in atto grazie alla volontà ed eredità di Capitano Rosso, indimenticabile cioccolatiere di Torino che arrivato al momento della pensione ha deciso di donare la cioccolateria all'associazione NIDA per permettere con la vendita del cioccolato di recuperare i fondi per costruire la Cittadella NIDA Bea e Stefania, a Falchera.



Visitati dai supereroi e dalle principesse NIDA, dunque, sono stati coinvolti una decina di reparti e sono state donate circa 150 uova ai bambini ricoverati: si tratta di dolci che erano stati acquistati da donatori che, invece di ritirarle, le hanno lasciate all’associazione da consegnare ai piccoli degenti del Regina Margherita.