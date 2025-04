Nasce 'Alleanza per Torino', ma non chiamatela lista elettorale: ecco la nuova associazione civica di Garibaldi e Castellani

Nasce 'Alleanza per Torino', ma non chiamatela lista elettorale

Non chiamatela lista elettorale: la neonata "Alleanza per Torino" è innanzitutto un'associazione civica, calderone di proposte concrete per gli amministratori della città.

Calderone di proposte per il futuro della città

A mettere le cose in chiaro sono fin da subito i soci fondatori e lo stesso sindaco, alla presentazione dell'Alleanza, dopo che nei giorni precedenti si era parlato dell'associazione come della futura lista a sostegno della ricandidatura di Stefano Lo Russo alle prossime amministrative. "Due anni è il tempo che ci separa dalle prossime elezioni - ha dichiarato il sindaco - e credo che sia veramente un'era geologica in politica. Penso invece che ci sia un gran bisogno di riflessione, non contingentata dai tempi dell'amministrazione quotidiana, su quali sono le grandi traiettorie di Torino".

Quel precedente del 1993 con Castellani

"Alleanza per Torino", però, una lista elettorale lo è già stata: nel 1993, a sostegno del futuro sindaco Valentino Castellani, che non a caso è tra i soci fondatori della nuova associazione che porta lo stesso nome. "Ho trovato eccessiva la focalizzazione sulle liste elettorali - ha commentato Castellani - Ora per fortuna il sindaco è Stefano Lo Russo, tra due anni la democrazia ci porterà alle elezioni e si ragionerà sulle liste. Mattarella ha invitato tutti a partecipare: siamo tutti politicamente ingaggiati e ci sono persone che fanno politica nel luogo e nella condizione nella quale si trovano. Mettere insieme queste energie e progettualità e interloquire con chi la politica la fa in modo istituzionale. Ho messo una sola condizione: non avere nessuna responsabilità diretta e carica, mi metto a disposizione per ragionare insieme".

Il presidente Pietro Garibaldi: "Lanciare idee e proposte"

Il presidente dell'associazione è l'economista Pietro Garibaldi, professore ordinario di economia politica all'Università di Torino oltre che presidente del Circolo della Stampa e Direttore del Programma Allievi del Collegio Carlo Alberto. "Siamo una sezione apartitica - ha spiegato - che ovviamente dialoghiamo con l'amministrazione. Abbiamo l'ambizione e la speranza che potenzialmente alcune delle nostre proposte vengano fatte proprie. Lo sguardo è molto al futuro, però la produzione di libri bianchi deve essere nell'orizzonte di 6-12 mesi".

Progetto apartitico ma, alla presentazione, i politici sono moltissimi, di ogni partito di centrosinistra: dai PD Daniele Valle, Claudio Cerrato, Nadia Conticelli, Marcello Mazzù e Michele Paolino, alla capogruppo in Consiglio Regionale di Avs, Alice Ravinale. Il tutto passando per il centro di Vittoria Nallo, in Consiglio regionale con Italia Viva, del vicepresidente della Circoscrizione 3 Francesco Aglieri Rinella, del neo Partito Liberal Democratico, e di Silvio Viale, in Consiglio comunale per +Europa e Radicali.

I 21 soci fondatori dell'Alleanza

Tra i 21 soci fondatori dell'Alleanza, nove sono giuristi o economisti. Molti sono i giovani: sette under 32, e la più giovane è la studentessa di giurisprudenza Emma Restagno, ventenne. La cultura è rappresentata dalla presidente dell'associazione Orme, Nadia Bertuglia, dalla ricercatrice dell'Istituto piemontese per la storia della Resistenza, Enrica Bricchetto e dalla consigliera di amministrazione di Film Commission Torino, Elisa Giordano.

Infine, Emanuela Girardi potrà offrire il suo punto di vista da presidente di Pop AI, associazione no profit che vuole rendere l'intelligenza artificiale accessibile a tutti, e Anna Quadrelli come operatrice del terzo settore per la Gioventù Operaia Cristiana (GiOC).

Gli incontri proveranno a delineare una strategia a lungo termine per Torino, coinvolgendo associazioni, attori e realtà locali per fare rete e sviluppare una partecipazione condivisa sul futuro della città, da proporre agli amministratori pubblici. Il punto di partenza è su quattro grandi temi: disuguaglianze sociali, transizione ecologica, intelligenza artificiale e crisi demografica.

Pensare una strategia a lungo termine per Torino

"La nostra città non riesce a fare crescere e trattenere il capitale umano che abbiamo - ha spiegato Castellani - Nonostante le università, i talenti non si fermano ed è possibile immaginare politiche locali per trattenere sia gli autoctoni sia chi transita da questa città. Poi le diseguaglianze sociali e l'area metropolitana. Oggi ho detto queste tre cose ma immagino che i giovani abbiano molte altre idee di cui ne beneficerà il nostro sindaco".

Dalla platea, accolti da Garibaldi, già altri tre suggerimenti: l'accorpamento dei comuni nell'area metropolitana di Torino, i senza fissa dimora e il consumo del suolo. "Sicuramente un ottimo segnale di vitalità per la città - ha commentato Lo Russo - Credo che sia un ottimo segnale il fatto che questo avvenga riportando, almeno nel nome, lo spirito che fu quello di Alleanza per Torino, che fu l'amministrazione che diede vita alla grande intuizione della pianificazione strategica per Torino, che ha segnato la grande trasformazione che oggi noi tutti vediamo. Sono molto contento di vedere tanti giovani, tante energie che arrivano da contesti davvero diversi con un comune entusiasmo per la città".