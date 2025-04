A settembre gli impianti sportivi di Torre Pellice potrebbero avere un nuovo gestore

È stata aperta ieri (martedì 29 aprile) la proceduta negoziale che porterà all’affidamento in concessione degli impianti sportivi di Torre Pellice. Il momento era atteso da anni dall’associazione che lo gestiva, la ‘Nuova polisportiva Val Pellice’, che però nel frattempo si è sciolta. A febbraio 2025, inoltre, il Tennis club Valpellice a cui era stata affidata temporaneamente la struttura in viale Dante aveva rinunciato alla gestione di buona parte della palazzina destinata all’attività sociale.

“È un momento importante perché per la prima volta viene fatta una gara così complessa per l’affidamento che in passato poteva essere fatto in modo più diretto. Inoltre, la cessione potrà durare vent’anni, tempo necessario per ammortizzare gli investimenti per migliorare la struttura”, commenta la sindaca di Torre Pellice Maurizia Allisio.

La procedura negoziale è gestita dalla Centrale unica di committenza dell’Unione montana del Pinerolese e sarà possibile presentare la propria manifestazione di interesse fino al 19 maggio. La cessione durerà fino al 2034 e sarà estendibile fino al 2045 in caso di investimenti rilevanti.

“Possono presentare la manifestazione di interesse le società sportive, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Nel capitolato abbiamo individuato alcuni requisiti importanti che dovranno avere le loro proposte – avverte Allisio –: dovrà esserci un progetto di gestione che garantisca le due attività principali del tennis e del calcio e dovrà un progetto di ristrutturazione degli impianti”.

Saranno premiati con un punteggio maggiore, inoltre, i progetti che prevedono l’attivazione del servizio di ristorazione.

La previsione dell’Amministrazione comunale e che tutta la procedura venga espletata entro l’estate e che l’assegnazione venga fatta a settembre.