Lavoro Piemonte, Canalis (Pd): "Il trionfalismo dell’assessore Chiorino è quasi offensivo"

"Il trionfalismo dell’assessore Chiorino sui dati del mercato del lavoro piemontese è quasi offensivo. Non è corretto infatti enfatizzare il dato quantitativo dell’aumento del tasso di occupazione, come fa l’assessore, se non si aggiunge il dato qualitativo relativo ai salari bassi e alla parcellizzazione dei contratti. Il tasso di occupazione della popolazione piemontese è effettivamente aumentato ed oggi si attesta sul 69%, ma dentro questo numero ci sono molti contratti precari e molti contratti sotto pagati. Il 69% di occupazione nasconde insomma molto lavoro povero e molto lavoro parcellizzato (pensiamo al diffusissimo part time involontario). Inoltre, bisognerebbe sottolineare che le donne piemontesi hanno ancora un tasso di occupazione decisamente inferiore a quello degli uomini (donne al 62,3% e uomini al 75,6%) e i Neet sono ancora tantissimi (27%). Infine, il nostro tasso di disoccupazione è sceso al 5,5%, ma è ancora superiore a quello di Regioni comparabili con il Piemonte, come il Veneto, che è al 2,5%. Assessore Chiorino, metta da parte il trionfalismo!" così la consigliera regionale Monica Canalis (Pd).