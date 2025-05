Primo maggio estivo ma il caldo dura poco, da domenica arrivano i nubifragi

(Adnkronos) - Caldo anomalo e temperature estive su tutta Italia oggi, 1 maggio, grazie all'anticiclone africano. Ma il bel tempo durerà poco.

Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito iLMeteo.it, conferma l’espansione dell’anticiclone africano verso nord: dall’Algeria l’alta pressione raggiungerà Olanda e Danimarca con il picco del caldo atteso in Italia per sabato 3 maggio.

Le temperature più alte saranno raggiunte in Sardegna, Sicilia e Toscana con 30°C, punte di 28°C anche a Firenze e 27°C a Roma, ma farà molto caldo anche in Pianura Padana con qualche 29. Sembrerà di essere a giugno! Localmente entro lunedì si prevedono addirittura 32°C sulle Isole Maggiori.

Tuttavia i modelli meteo scrutano un cambiamento repentino già da domenica: dal pomeriggio del 4 maggio sono previsti temporali dalla Sardegna (dove potrebbero verificarsi già al mattino) verso Toscana e Lazio; nello stesso momento anche dalle Alpi forti temporali potrebbero scendere verso la Pianura Padana entro la serata.

Un duplice attacco che potrebbe segnare la fine della bolla africana già domenica su parte del Centro-Nord; al Sud invece il picco del caldo è atteso per lunedì e i temporali dovrebbero arrivare più tardi.

Nel dettaglio

Giovedì 1. Al Nord: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Centro: soleggiato, caldo in ulteriore aumento. Al Sud: bel tempo prevalente, caldo in aumento.

Venerdì 2. Al Nord: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Centro: soleggiato, caldo in ulteriore aumento. Al Sud: bel tempo prevalente, caldo in aumento.

Sabato 3. Al Nord: sole e caldo. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: sole e caldo.

TENDENZA: temporali al Centro-Nord da domenica e calo termico ovunque da lunedì.