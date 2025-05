Basket, la Reale Mutua Torino debutta contro Pesaro nel Play-in

La Reale Mutua Basket Torino è pronta a tornare in campo per l’inizio della fase più calda della stagione. Domani, sabato 3 maggio, alle ore 19.00, andrà in scena la sfida contro la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, valida per il primo turno dei play-in del campionato di Serie A2 Old Wild West. Si tratta di una partita secca tra la testa di serie #11 (Pesaro) e la #12 (Torino): in palio l’accesso al secondo turno, dove ad attendere la vincente ci sarà la Fortitudo Bologna, testa di serie #8. Chi perde, invece, saluterà la stagione.

Una partita di grande fascino, come tutte le sfide secche di postseason, che arriva però al termine di una settimana decisamente atipica. L’attenzione, infatti, si è spostata per giorni lontano dal parquet, a causa della complicata situazione legata all’indisponibilità della Vitrifrigo Arena di Pesaro, che ha reso particolarmente difficile la programmazione dell’incontro. Dopo diverse decisioni, sospensioni e cambi di programma – compreso il dietrofront dell’ultima ora con Torino già in viaggio verso Cento per la gara inizialmente prevista il 1° maggio – è arrivata la nuova e definitiva calendarizzazione: si giocherà domani sera, alla Unieuro Arena, casa delle partite interne della Pallacanestro Forlì 2.015.

Una situazione a dir poco inusuale per preparare una sfida di questa importanza. Allenarsi e mantenere la concentrazione in uno stato di totale incertezza non è semplice, soprattutto senza sapere giorno e luogo della partita. Tuttavia, nonostante le difficoltà logistiche e mentali, il gruppo gialloblù ha saputo mantenere serenità e determinazione. C’è grande voglia di tornare a parlare solo di pallacanestro e di dimostrare sul campo il valore e lo spirito che hanno caratterizzato la squadra nelle ultime settimane.

Coach Paolo Moretti (10-3 in regular season dal suo arrivo a Torino) ha presentato così la sfida: "Affrontiamo una partita importante e di grande fascino. Tutte le partite di postseason, da 'vinci o vai a casa' come si direbbe in America, hanno sempre un fascino particolare che deriva anche dalla pressione e dall’importanza della gara stessa. Sfidiamo una squadra che conosciamo bene, con cui abbiamo pareggiato il conto in regular season tra andata e ritorno. Ci aspettiamo una gara difficile da tutti i punti di vista, anche tatticamente, dove ogni aggiustamento e ogni dettaglio sarà fondamentale. Sarà quindi una partita da giocare con grande spirito. Siamo consapevoli che per i nostri tifosi non sarà facile seguirci ma siamo convinti che sentiremo il supporto del nostro popolo gialloblù per spingerci verso un'altra impresa sportiva, come quelle che abbiamo già fatto in questi ultimi mesi."

Anche Ife Ajayi, tra i migliori realizzatori stagionali della Reale Mutua con oltre 17 punti e 8 rimbalzi di media, ha evidenziato l’importanza di approcciare al meglio una gara così importante e particolare: "In vista della sfida di domani sarà assolutamente importante scendere in campo con la massima concentrazione. A prescindere dagli improvvisi cambi di programma che sono accaduti nel corso della settimana, dovremo approcciare la partita con grande energia e tenacia. Sarà molto importante dare grande importanza e valore ad ogni singolo possesso e controllare il ritmo del gioco."

Pesaro, avversaria di turno, è una squadra profonda e ricca di talento, che alla vigilia del campionato era considerata una delle potenziali protagoniste della stagione. Dopo un avvio complicato e un cambio in panchina (Spiro Leka al posto di Pino Sacripanti), la formazione marchigiana ha avuto comunque modo di esprimere il suo potenziale, risalendo la classifica fino ad entrare nella corsa per la postseason e mostrando spesso tutto il valore di un roster che ha in Khalil Ahmad la sua punta di diamante: miglior realizzatore dell’intero campionato con oltre 21 punti di media. Con lui, VJ King forma una delle coppie straniere più prolifiche della lega. Sul perimetro, esperienza e qualità con Matteo Imbrò, Lorenzo Bucarelli e Salvatore Parrillo, mentre sotto canestro il gruppo italiano può contare su giocatori navigati come Simone Zanotti, Quirino De Laurentiis ed Eric Lombardi. Da tenere d’occhio anche il giovane Octavio Maretto, classe 2004, che ha chiuso la regular season con 18 punti contro Verona.

Per Torino sarà assente Matteo Ghirlanda, ancora indisponibile dopo l’operazione al legamento crociato del ginocchio destro. Appuntamento a domani, sabato 3 maggio alle ore 19:00, alla Unieuro Arena (ex PalaFiera) di Forlì. Si apre la corsa ai playoff.