Da maggio ritorna in libreria “Ricette per ogni stagione” di Libereso Guglielmi un viaggio tra salute e sostenibilità

È nuovamente disponibile in libreria il celebre ricettario del giardiniere di Calvino, un'opera che celebra non solo la cucina, ma anche il profondo legame tra alimentazione e salute. Curato dal giornalista Claudio Porchia, il libro presenta una nuova grafica interamente a colori ed è pubblicata da Edizioni Semi Rurali nel programma di festeggiamenti per il centenario della nascita di Libereso, figura simbolo della promozione della biodiversità e della sostenibilità alimentare.

La presentazione di questo volume avverrà in anteprima nazionale a Firenze, durante il festival 𝟕𝟐 𝑜𝑟𝑒 𝐝𝐢 𝐁𝐈𝐎𝐃𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐓𝐀́, un evento promosso da Rete Semi Rurali ETS, che si propone di sensibilizzare il pubblico sull'importanza della biodiversità nel nostro alimentare quotidiano.

Nel suo ricettario, Libereso parla dell'importanza di un’alimentazione corretta per il benessere del corpo e della mente. Sottolinea infatti che frutta e verdura devono essere consumate seguendo il ciclo delle stagioni, raccogliendo gli alimenti al culmine del loro valore nutritivo, quando sono più ricchi di vitamine e antiossidanti. Questa pratica non solo favorisce la salute fisica, ma si rivela anche vantaggiosa per le nostre finanze, in quanto è possibile accedere a prodotti freschi e a basso costo.

Il libro è più di un semplice ricettario. È un autentico invito ad un viaggio gastronomico ricco di piatti semplici e creativi, pensati per stuzzicare la fantasia culinaria di tutti. Promuove l'uso di ingredienti economici e facilmente reperibili, come fiori ed erbe spontanee, incoraggiando i lettori a riscoprire le risorse naturali che ci circondano. Questo approccio non solo contribuisce a difendere la biodiversità alimentare, ma gioca un ruolo fondamentale nella riduzione degli sprechi alimentari e nella promozione di uno stile di vita più consapevole e sostenibile.

“RICETTE PER OGNI STAGIONE: in cucina con il giardiniere di Calvino” a cura di Claudio Porchia n° 11 // collana Comunità uscita MAGGIO 2025; pagine 208.

Prenotazioni e info: info@semirurali.net