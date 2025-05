A Carmagnola, torna Bricks & Friends: il Festival di mattoncini LEGO® inclusivo e gratuito

Carmagnola il 17 e 18 maggio ospita per il terzo anno consecutivo Bricks & Friends, un grande festival dedicato al mondo dei mattoncini LEGO®, tra i più apprezzati in Piemonte per varietà di contenuti, spirito inclusivo e gratuità.

Oltre 100 espositori porteranno in città costruzioni straordinarie su oltre 2.000 mq in sei luoghi del centro città e nei musei, tra diorami, installazioni artistiche, spazi di gioco e laboratori per tutte le età.

Inclusione, creatività e gioco restano al centro dell’evento, con laboratori inclusivi a cura dell’associazione “Io mi slego”, un’area Technic dedicata ai modelli radiocomandati e al mondo delle auto, una nuova area talk per scoprire curiosità e progetti, e una mostra d’arte contemporanea con opere di Stefano Bolcato.

Non mancheranno le aree gioco, il concorso “Costruttori del Domani”, un laboratorio di robotica, spazi per acquistare e scambiare, un concerto a tema con la Società Filarmonica di Carmagnola e l’amato Passaporto Bricks & Friends, che si potrà ritirare all’arrivo, per poi farlo timbrare nelle varie aree.

Dove e quando

Sabato dalle ore 14:00 alle ore 19:30, domenica dalle ore 9:30 alle ore 19:00. Palazzo Comunale, Chiesa di San Rocco, Biblioteca Civica, Antichi Bastioni, palestra della scuola Via Marconi e piazza Bobba.