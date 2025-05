Salvataggio in quota sul Monte Orsiera: escursionista recuperato in elicottero [VIDEO]

Intorno a mezzogiorno di sabato 3 maggio, un’escursione in solitaria ha rischiato di trasformarsi in tragedia: un escursionista è rimasto bloccato nella neve in alta quota sul Monte Orsiera, vetta che raggiunge i 2.890 metri e rappresenta il punto più alto del Parco Naturale Orsiera-Rocciavrè, situato tra la Val di Susa, la Val Chisone e la Val Sangone.

Per soccorrere l’uomo è stato attivato l’intervento dell’elicottero Drago 54 dei Vigili del Fuoco. Il velivolo ha raggiunto la cima montuosa nonostante le condizioni ambientali difficili. Un vigile del fuoco è stato calato sul posto per individuare l’escursionista e accompagnarlo a piedi fino all’elicottero, dove è stato poi issato a bordo in sicurezza. L’operazione si è conclusa senza feriti.